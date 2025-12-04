A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Aracruz registra alagamentos após quase 100 mm de chuva em 24 horas

Publicado em 04/12/2025 às 12h58
O temporal que atingiu Aracruz na noite de quarta-feira (3) alagou ruas e inundou a casa de uma moradora, que perdeu móveis e passou a madrugada limpando o local. A Defesa Civil registrou 97 milímetros de chuva nas últimas 24 horas

A forte chuva que atingiu Aracruz, Norte do Espírito Santo, provocou alagamentos e gerou inúmeros transtornos para alguns moradores. Segundo a prefeitura, foram registrados 97 milímetros de precipitação entre as manhãs de quarta (3) e quinta-feira (4) — um volume bastante expressivo. [Veja aqui como se mede a chuva]

Uma moradora de Barra do Riacho contou que teve a casa alagada. A Avenida Mauro De Oliveira Cunha, onde ela mora, foi rapidamente tomada pela força das águas. "Foi muito rápido. É triste ver as coisas que conquistamos com tanta dificuldade se perderem em um instante”, lamentou.

A Prefeitura de Aracruz informou que a limpeza de bueiros é realizada de forma contínua, mas que as águas da chuva arrastaram objetos de descarte irregular para dentro da rede, prejudicando o escoamento. Apesar disso, a gestão avalia que o sistema de drenagem funcionou, mas os alagamentos foram inevitáveis devido ao grande volume de chuva. 

Publicidade

Acidente: motorista atinge poste em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 04/12/2025 às 12h37
Motorista ferica ferido aopós
Parte dianteira do veículo ficou destruída após a colisão Crédito: Redes sociais

O motorista de um carro ficou ferido após bater contra um poste no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Chovia forte no momento do acidente, que aconteceu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, na tarde de quarta-feira (3).

O condutor foi socorrido pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para um hospital. 

Publicidade

Servidores da Prefeitura de Vitória vão receber abono de R$ 2 mil em dezembro

Publicado em 04/12/2025 às 12h32
Prefeitura de Vitória
Sede da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira Crédito: Ricardo Medeiros

Cerca de 17 mil servidores públicos da Prefeitura de Vitória — ativos e inativos — vão receber, no próximo dia 22 de dezembro, um abono de R$ 2 mil pago pela gestão municipal. O anúncio da bonificação foi feito na manhã desta quinta-feira (4), nas redes sociais do prefeito Lorenzo Pazolini e nos canais oficias da prefeitura. Segundo a administração da Capital, a medida deve movimentar R$ 34 milhões.

“[Essa] é uma forma de reconhecer o trabalho e a dedicação de todas as equipes da administração municipal, que, desde o início da gestão, ajudaram a equilibrar as contas e levaram excelência aos serviços prestados à população, contribuindo para várias entregas e ações e também para que os investimentos alcançassem a casa de mais de R$ 2,5 bilhões”, divulga a PMV.

Além dos servidores da PMV, trabalhadores da Câmara de Vereadores da Capital também vão receber abono neste mês. No dia 19 de dezembro, servidores ativos, efetivos e comissionados vão receber R$ 3 mil em parcela única. O valor também será concedido aos servidores do Poder Legislativo de outros órgãos cedidos à Câmara Municipal. Além disso, na Câmara, estagiários devem receber uma bolsa extra de R$ 1 mil.

Leia também:

Trem noturno: passagens da classe executiva estão esgotadas até 17 de janeiro

Publicidade

Raio ilumina céu e deixa parte de Nova Venécia sem luz durante temporal

Publicado em 04/12/2025 às 11h47
Descarga elétrica atingiu a fiação que passa sobre a ponte Cristiano Dias Lopes e, segundo a EDP, deixou alguns pontos da cidade sem energia. A Defesa Civil informou que choveu 67 milímetros, mas não houve ocorrências.

Imagens registradas durante o temporal que atingiu o Espírito Santo na quarta-feira (3) mostram o momento em que um raio deixa parte de Nova Venécia, na Região Noroeste, sem energia.O vídeo registra um clarão da descarga elétrica iluminando o céu sobre a ponte Cristiano Dias Lopes, no Centro do município, seguido de faíscas (veja acima).

A Prefeitura de Nova Venécia informou que há uma ligação de fios sobre a ponte que pode ter sido afetada pelo raio. A EDP confirmou que houve pontos isolados da cidade com o fornecimento de energia interrompido. Segundo a concessionária, equipes técnicas foram mobilizadas imediatamente, iniciando o restabelecimento ainda na noite de quarta-feira. Apesar da intensidade da chuva, a Defesa Civil Municipal não foi acionada. O pluviômetro do município registrou 67 milímetros de chuva.

Publicidade

Fumaça de incêndio na área da Vale chama a atenção em Vitória

Publicado em 04/12/2025 às 11h29
Segundo a empresa, fogo foi controlado e ninguém se feriu

Quem passou por Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (4), notou uma fumaça na região. É que houve um incêndio no porto na área da Vale. Segundo a empresa, "o fogo foi controlado pela brigada, e as autoridades competentes foram acionadas. Não há feridos. As causas da ocorrência serão apuradas".

Publicidade

‘Rio’ de lama invade viaduto e causa interdição em Colatina

Publicado em 04/12/2025 às 09h39
Após temporal, lama invade viaduto e interdita acesso em Colatina
Após temporal, lama invade viaduto e interdita acesso em Colatina Crédito: Carolina Silveira

Devido ao temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos em diversas cidades na noite de quarta-feira (3), um 'rio' de lama invadiu o viaduto da Segunda Ponte, na BR 259, em Colatina, na Região Noroeste, e interditou, na manhã desta quinta-feira (4), um túnel utilizado para acesso ao Centro do município e por quem segue para Marilândia. 

Devido ao problema, a passagem foi bloqueada e dois carros que seguiam para o Centro de Colatina acabaram atolados. Segundo a prefeitura, a lama que atingiu o viaduto é proveniente de um loteamento de uma empresa privada. A Gazeta procurou a empresa responsável pela área, mas não obteve retorno. A Defesa Civil Estadual informou, em boletim extraordinário divulgado às 8h desta quinta-feira, que Colatina registrou 75 milímetros de chuva em um período de 24 horas.

  • Link copiado
Publicidade

Vitória registra 55 mm de chuva em pouco mais de uma hora de temporal

Publicado em 04/12/2025 às 07h52
Rua alagada em Mata da Praia e água na obra do Mergulhão de Camburi
Rua alagada em Mata da Praia e água na obra do Mergulhão de Camburi Crédito: Leitor | A Gazeta

Durante o temporal que atingiu o Espírito Santo na noite da última quarta-feira (3), Vitória registrou 55 mm de chuva no ponto de maior concentração em pouco mais de uma hora. Segundo a prefeitura, apesar do grande volume, não houve acionamento da Defesa Civil, nem registros de deslizamentos ou desabrigados na cidade. Equipes da Central de Serviços atuaram durante a madrugada.

Leitores de A Gazeta relataram queda de energia na Mata da Praia e alagamento no Mergulhão de Camburi, que atualmente passa por obras. Imagens mostraram a água tomando uma das pistas, impossibilitando a passagem de veículos. 

Veja onde mais choveu em 24h

A Defesa Civil Estadual informou, em boletim extraordinário divulgado às 8h desta quinta-feira, que Aracruz registrou 107 mm, ficando no primeiro lugar do ranking das cidades onde mais choveu no Espírito Santo. Em seguida, vêm Ibitirama (103 mm), Ibiraçu (102 mm), Guaçuí (84 mm) e Muniz Freire (77 mm). Vitória ocupou a 17º posição da lista.

Leia também:

Temporal alaga ruas e causa transtornos na Grande Vitória

Publicidade

Árvore cai na Av. Hugo Musso e deixa imóveis sem energia na Praia da Costa

Publicado em 04/12/2025 às 07h08
Queda de árvore deixa avenida interditada e imóveis sem energia em Vila Velha
Queda de árvore deixa avenida interditada e imóveis sem energia em Vila Velha Crédito: André Afonso

Uma árvore caiu na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (4), interditando a via no trecho entre as ruas Castelo Branco e Quinze de Novembro.  Por conta do acidente, cerca de 50 imóveis da região ficaram sem energia, segundo a EDP.  O fato ocorreu após o forte temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos na Grande Vitória na noite de quarta-feira (3).

Segundo a EDP, equipes técnicas foram enviadas ao local, eliminaram o risco e acionaram o apoio da Prefeitura de Vila Velha para retirar a árvore. Segundo a administração municipal, a Guarda esteve no local durante a madrugada para sinalizar a via, e uma nova equipe foi enviada durante a manhã para reforçar o monitoramento e orientar os motoristas que passam na região. Uma equipe da Secretaria de Serviços vai realizar a remoção da árvore.

Publicidade

Obra do Mergulhão de Camburi alaga em Vitória

Publicado em 03/12/2025 às 21h58
Carros ficaram impossibilitados de atravessar a pista

As chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite desta quarta-feira (3) provocaram diversos pontos de alagamento – um deles, no Mergulhão de Camburi, em Vitória, que atualmente passa por obras. Em vídeo registrado por um leitor de A Gazeta, é possível ver a água tomando uma das pistas, dificultando a passagem de veículos.

Na manhã desta quarta (3), o Espírito Santo recebeu um alerta vermelho, o mais preocupante da escala de risco, para acumulado de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso, que vai até as 23h59 de quinta-feira (4), prevê um volume de mais de 100 mm de chuva por dia em 55 municípios.

Publicidade

Encapuzados invadem casa e matam adolescente em Linhares

Atualizado em 04/12/2025 às 11h54

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (3). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o crime foi cometido por dois homens encapuzados. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no município.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito foi preso.

Publicidade

Temporal atinge cidades da região Sul do ES

Atualizado em 03/12/2025 às 20h03
Chuvas causaram danos e alagamentos na tarde de quarta-feira (3)

Chuvas intensas atingiram diversas cidades da Região Sul do Espírito Santo na tarde desta quarta-feira (3). Na zona rural de Mimoso do Sul, elas resultaram em uma enchente na Comunidade de São Rafael. A Defesa Civil Municipal afirmou que se deslocava ao local para apurar os danos causados. 

No bairro Santa Cecília, em Guaçuí, uma cachoeira de nascente transbordou com a chuva forte e alagou três casas, segundo a Defesa Civil. Já no bairro Edith Castro, no mesmo município, o entupimento de manilhas em um loteamento irregular fez a água voltar e atingir cerca de quatro residências. Algumas ruas também se encheram de água por bueiros entupidos. Ninguém ficou ferido ou desalojado, mas houve prejuízos materiais. A Assistência Social e a Defesa Civil prestaram apoio aos moradores.

Em Rio Novo do Sul, além de ruas alagadas, as chuvas causaram danos em um supermercado e na Escola Estadual Waldemiro Hemerly. Em nota, a Secretaria da Educação (Sedu) disse que componentes do telhado, como estrutura, telhas e calhas foram prejudicados. Na manhã de quinta-feira (4), uma equipe de engenharia da secretaria irá ao local realizar uma vistoria e restaurar os danos. As aulas serão mantidas normalmente.

Por fim, em Cachoeiro de Itapemirim e Muqui segundo os órgãos locais, o temporal resultou em pontos de alagamento causados por bueiros entupidos, mas que foram escoados naturalmente. Ainda em Muqui, ocorreu também a queda do muro de um imóvel particular, sem registro de feridos. 

Publicidade

Com estoques de sangue em estágio crítico, Hemoes fará coleta externa na Serra

Publicado em 03/12/2025 às 18h09
Ônibus do Hemoes estará atuando durante a Ação pela Cidadania, na Serra, neste sábado (6), das 8h às 17h
Ônibus do Hemoes vai estar na Ação pela Cidadania, na Serra, neste sábado (6) Crédito: Divulgação | Hemoes

Os estoques de todos os tipos sanguíneos atingiram o nível crítico no Espírito Santo e o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos fará uma coleta externa neste sábado (6) durante a Ação pela Cidadania, na Serra. A mobilização acontece ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, das 8h às 17h. O período de férias e festas tende a agravar ainda mais o cenário, segundo o Hemoes.

Serão distribuídas 80 senhas para doação de sangue. Podem participar voluntários entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde. Voluntários de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal, acompanhada do documento de identificação de quem assinou a autorização.

O Hemoes também fará cadastro de doadores de medula óssea. Para isso, é necessário ter entre 18 e 35 anos e 6 meses, estar em boas condições de saúde e não apresentar doenças infecciosas, hematológicas, oncológicas ou autoimunes, além de levar documento oficial com foto. Durante o processo, uma amostra de 5 ml de sangue é colhida para compatibilidade genética, posteriormente enviada ao Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Publicidade

Operação mira esquema de furtos a caixas eletrônicos em cidades capixabas

Publicado em 03/12/2025 às 17h25

Uma operação realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (3) em Cratéus, no Ceará, cumpriu três mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos de envolvimento em furtos de envelopes com dinheiro em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal nos municípios capixabas de EcoporangaPinheiros e Montanha ao longo deste ano.

A Operação Anzol Quebrado aconteceu em parceria com a Delegacia de Polícia Federal em São MateusNorte do Espírito Santo

Durante a ação, a polícia conseguiu reunir novas provas sobre o caso. Os suspeitos podem responder por furto qualificado e, se condenados, podem pegar uma pena de oito anos de prisão, além de multa. A PF não forneceu mais detalhes e imagens da ocorrência. A reportagem também procurou o banco e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Publicidade

Idoso entra no mar para nadar e morre em praia de Marataízes

Publicado em 03/12/2025 às 16h18
Juarez Faria Miller, de 79 anos, morreu afogado em Marataízes
Juarez Faria Miller, de 79 anos, morreu afogado em Marataízes Crédito: Montagem A Gazeta / Divulgação: Polícia Militar

Um idoso morreu afogado após entrar no mar em uma praia localizada no Centro de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (3). Ele foi identificado como Juarez Faria Miller, de 79 anos. Segundo uma fonte da Polícia Militar, um guarda-vidas que estava no local contou que o homem ia diariamente lá para nadar, mas que desta vez entrou na água e afundou em seguida. A Prefeitura de Marataízes foi procurada para mais detalhes.

O Corpo de Bombeiros foi até o local, porém o idoso, já sem vida, havia sido retirado da água por banhistas. A Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento.

Publicidade

Caseiro é assassinado com tiros na cabeça em fazenda de Nova Venécia

Publicado em 03/12/2025 às 14h02
Caseiro é assassinado com tiros na cabeça em fazenda em Nova Venécia
Wilson Pereira Marques trocou tiros com dois suspeitos na porta de sua casa, mas acabou atingido e morto Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um caseiro de 53 anos, identificado como Wilson Pereira Marques, foi morto com tiros na cabeça na fazenda onde trabalhava, no Córrego do Ouro, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (2). Testemunhas relataram que dois homens chegaram de moto, armados, procurando por armas. Eles encontraram outro trabalhador da fazenda, um homem de 32 anos, o renderam e o obrigaram a levá-los até a vítima.

Segundo a Polícia Militar (PM), o trabalhador contou que foi forçado a chamar pelo caseiro, que estava em casa. Nesse momento, houve troca de tiros entre os suspeitos e a vítima, que também estava armada. Wilson foi atingido e morreu no local. Assustado, o outro trabalhador tentou fugir, mas foi baleado na perna.

Após o crime, os suspeitos fugiram levando a arma de Wilson. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o caseiro não resistiu. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Nova Venécia, que busca identificar os suspeitos e a motivação do crime.

*Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

Publicidade

Avô é preso suspeito de estuprar a neta de 2 anos em Mimoso do Sul

Publicado em 03/12/2025 às 13h03

Um avô foi preso suspeito de estuprar a neta de 2 anos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (2). A idade do homem não foi divulgada. Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita pela mãe da criança e o suspeito é pai do ex-companheiro dela.

A mulher relatou que o avô da criança estava embriagado e passou a mão nas partes íntimas da menina — momento em que a polícia foi acionada. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio. 

Publicidade

Pacientes que seguiam para consulta em Vitória sofrem acidente em Aracruz

Publicado em 03/12/2025 às 12h52
Carro da Prefeitura de Aracruz capota com pacientes
Veículo parou em área de mata após capotar em Aracruz Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista e dois pacientes que seguiam em um veículo da Prefeitura de Aracruz para consultas médicas em Vitória, no Espírito Santo, ficaram feridos após o carro em que estavam capotar no distrito de Santa Rosa — ainda na cidade do norte capixaba. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) e as três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para um hospital. 

A prefeitura informou que as vítimas estão bem e que presta o suporte necessário a elas. A dinâmica do acidente não foi divulgada. 

■ LEIA TAMBÉM | Em busca da cura

Publicidade

Espírito Santo recebe alerta vermelho de alagamentos para 55 cidades

Publicado em 03/12/2025 às 10h06
Dois alertas foram emitidos pelo Inmet para o Estado nesta quarta-feira: um vermelho de alagamentos, e um laranja de tempestade
Dois alertas foram emitidos pelo Inmet para o Estado nesta quarta-feira: um vermelho de alagamentos, e um laranja de tempestade Crédito: Divulgação | Inmet

Espírito Santo recebeu um alerta vermelho, o mais preocupante da escala de risco, para acumulado de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso, que começa às 22h desta quarta-feira (3) e vai até as 23h59 de quinta-feira (4), prevê um volume de mais de 100 mm de chuva por dia em 55 municípios. Veja quais: 

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Conceição do Castelo
  15. Domingos Martins
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Governador Lindenberg
  19. Guarapari
  20. Ibatiba
  21. Ibiraçu
  22. Itaguaçu
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jaguaré
  26. João Neiva
  27. Laranja da Terra
  28. Linhares
  29. Mantenópolis
  30. Marechal Floriano
  31. Marilândia
  32. Montanha
  33. Mucurici
  34. Muniz Freire
  35. Nova Venécia
  36. Pancas
  37. Pedro Canário
  38. Pinheiros
  39. Ponto Belo
  40. Rio Bananal
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. São Domingos do Norte
  45. São Gabriel da Palha
  46. São Mateus
  47. São Roque do Canaã
  48. Serra
  49. Sooretama
  50. Venda Nova do Imigrante
  51. Viana
  52. Vila Pavão
  53. Vila Valério
  54. Vila Velha
  55. Vitória

O Inmet também atualizou o alerta laranja de tempestade para o Espírito Santo: agora, todas as cidades capixabas receberam o aviso, que vai até as 10h de quinta-feira (4). A previsão é de chuva de até 100 mm por dia, com ventos intensos (entre 60 e 100 km/h) e queda de granizo. Há risco de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. 

Publicidade

ES começa esta quarta (3) com alerta de tempestade e granizo; veja cidades

Publicado em 03/12/2025 às 07h41
Tempo nublado e com chuva em Vitória
Aviso foi emitido na madrugada desta quarta-feira (3), pelo Instituto Nacional de Meteorologia Crédito: Ricardo Medeiros

O dia começou nesta quarta-feira (3) com novo alerta laranja de tempestade para 46 cidades do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado à meia-noite, com previsão de até 100 mm de chuva por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. O aviso vai até as 23h59 de quinta-feira (4). Confira os municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado
  41. Serra
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
  44. Viana
  45. Vila Velha
  46. Vitória

A empresa de meteorologia Climatempo também previu frente fria no Estado nesta quarta-feira, associada a uma área de baixa pressão próxima à costa, gerando pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. As chuvas ocorrem desde as primeiras horas do dia e se espalham ao longo do período, com maior perigo para volumes elevados no sudoeste capixaba.

Publicidade

Carro capota e derruba árvores e postes na Dante Michelini, em Vitória

Publicado em 03/12/2025 às 06h57
Carro capotado derrubou duas árvores e dois postes próximo a Jardim Camburi
Carro derrubou duas árvores e dois postes próximo a Jardim Camburi Crédito: Rodrigo Gomes

Um carro capotou e derrubou duas árvores e dois postes na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta das 3h50 da manhã desta quarta-feira (3). O condutor saiu da Rodovia Norte Sul e acessou a via, sentido Centro, momento em que perdeu o controle da direção. Após o capotamento, o automóvel – um Volkswagen Jeta branco – foi parar do outro lado da via. Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que dentro do veículo havia um casal, que não se feriu e deixou o local.

Devido ao impacto das colisões, duas rodas do carro se soltaram e partes do veículo ficaram espalhados no trecho da Dante Michelini. Pessoas que presenciaram o fato afirmaram à reportagem que o condutor estava em alta velocidade. O agente Gonçalves, da Guarda Municipal de Vitória, informou que será confeccionado um boletim de ocorrência e o motorista poderá responder criminalmente por dano ao patrimônio.

O carro foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). A Guarda auxiliou na sinalização da avenida, que teve uma das faixas interditadas no sentido Jardim Camburi para atendimento da ocorrência. Uma equipe da Prefeitura de Vitória foi acionada para fazer a limpeza do local.

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta