Aracruz registra alagamentos após quase 100 mm de chuva em 24 horas

Carro derrubou duas árvores e dois postes próximo a Jardim Camburi Crédito: Rodrigo Gomes

Um carro capotou e derrubou duas árvores e dois postes na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta das 3h50 da manhã desta quarta-feira (3). O condutor saiu da Rodovia Norte Sul e acessou a via, sentido Centro, momento em que perdeu o controle da direção. Após o capotamento, o automóvel – um Volkswagen Jeta branco – foi parar do outro lado da via. Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que dentro do veículo havia um casal, que não se feriu e deixou o local.

Devido ao impacto das colisões, duas rodas do carro se soltaram e partes do veículo ficaram espalhados no trecho da Dante Michelini. Pessoas que presenciaram o fato afirmaram à reportagem que o condutor estava em alta velocidade. O agente Gonçalves, da Guarda Municipal de Vitória, informou que será confeccionado um boletim de ocorrência e o motorista poderá responder criminalmente por dano ao patrimônio.

O carro foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). A Guarda auxiliou na sinalização da avenida, que teve uma das faixas interditadas no sentido Jardim Camburi para atendimento da ocorrência. Uma equipe da Prefeitura de Vitória foi acionada para fazer a limpeza do local.