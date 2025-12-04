Aracruz registra alagamentos após quase 100 mm de chuva em 24 horas
A forte chuva que atingiu Aracruz, Norte do Espírito Santo, provocou alagamentos e gerou inúmeros transtornos para alguns moradores. Segundo a prefeitura, foram registrados 97 milímetros de precipitação entre as manhãs de quarta (3) e quinta-feira (4) — um volume bastante expressivo. [Veja aqui como se mede a chuva]
Uma moradora de Barra do Riacho contou que teve a casa alagada. A Avenida Mauro De Oliveira Cunha, onde ela mora, foi rapidamente tomada pela força das águas. "Foi muito rápido. É triste ver as coisas que conquistamos com tanta dificuldade se perderem em um instante”, lamentou.
A Prefeitura de Aracruz informou que a limpeza de bueiros é realizada de forma contínua, mas que as águas da chuva arrastaram objetos de descarte irregular para dentro da rede, prejudicando o escoamento. Apesar disso, a gestão avalia que o sistema de drenagem funcionou, mas os alagamentos foram inevitáveis devido ao grande volume de chuva.