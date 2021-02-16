ES recebe novo alerta de chuvas fortes e temporais

Depois das fortes chuvas que atingiram os municípios capixabas nesta segunda-feira (15), o Espírito Santo recebeu novo alerta de temporal, válido até a madrugada de quarta-feira (17). De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso de atenção compreende 73 cidades, ficando de fora apenas:
De acordo com as informações do alerta, a previsão é de pancadas de chuva fortes, que poderão ser acompanhadas de raios, rajadas de vento. A possibilidade de granizo não é descartada.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.