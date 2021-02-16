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Previsão do tempo

ES recebe novo alerta de chuvas fortes e temporais

Aviso vale para quase todo o território capixaba; possibilidade de granizo não é descartada

Publicado em 

16 fev 2021 às 14:31

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 14:31

Chuva em Viana
Chuva forte de segunda-feira (15) deixou estragos em muitas cidades capixabas. Na imagem, a situação em Viana Crédito: PRF-ES | Divulgação
Depois das fortes chuvas que atingiram os municípios capixabas nesta segunda-feira (15), o Espírito Santo recebeu novo alerta de temporal, válido até a madrugada de quarta-feira (17). De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso de atenção compreende 73 cidades, ficando de fora apenas:
De acordo com as informações do alerta, a previsão é de pancadas de chuva fortes, que poderão ser acompanhadas de raios, rajadas de vento. A possibilidade de granizo não é descartada.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

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