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Capricho da natureza

Chuvas transformam Pedra da Serrinha em cachoeira em Pancas

Cena curiosa mostra dezenas de cachoeiras formadas por conta da chuva forte no Noroeste do Espírito Santo; veja o vídeo

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 19:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 fev 2021 às 19:50
chuva forte provoca dezenas de cachoeiras em pedra de Pancas
Chuvas transformam Pedra da Serrinha em cachoeira em Pancas Crédito: Internauta
chuva que atinge o Espírito Santo desde o fim de semana provocou estragos em algumas cidades, mas também trouxe alguns presentes: belas cenas provocadas pelo capricho da natureza. Em um registro feito por um leitor de A Gazeta de Pancas, município do Noroeste do ES, nesta quinta-feira (11), é possível ver diversas quedas d’água descendo da Pedra da Serrinha. Elas foram formadas justamente pela água da chuva. Confira a beleza natural no vídeo abaixo:
A chuva deve continuar forte em pelo menos 32 municípios, como mostra o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, que aponta a possibilidade de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, expira às 22h desta quinta-feira (11). De acordo com o instituto, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em algumas cidades.

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