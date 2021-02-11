Chuvas transformam Pedra da Serrinha em cachoeira em Pancas

A chuva que atinge o Espírito Santo desde o fim de semana provocou estragos em algumas cidades, mas também trouxe alguns presentes: belas cenas provocadas pelo capricho da natureza. Em um registro feito por um leitor de A Gazeta de Pancas, município do Noroeste do ES, nesta quinta-feira (11), é possível ver diversas quedas d’água descendo da Pedra da Serrinha. Elas foram formadas justamente pela água da chuva. Confira a beleza natural no vídeo abaixo:
A chuva deve continuar forte em pelo menos 32 municípios, como mostra o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, que aponta a possibilidade de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, expira às 22h desta quinta-feira (11). De acordo com o instituto, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em algumas cidades.