ES recebe novo alerta de chuva válido para 32 cidades

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva com perigo potencial às 14h desta quinta-feira (11) válido para 32 municípios do Espírito Santo.
O aviso, que aponta a possibilidade de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, expira às 22h desta mesma data.
De acordo com o instituto, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em algumas cidades. O Inmet instrui que as pessoas:
- Evitem enfrentar o mau tempo;
- Observem alteração nas encostas;
- Evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).