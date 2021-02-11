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ES recebe novo alerta de chuva válido para 32 cidades

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até a noite desta quinta-feira (11)

Publicado em 

11 fev 2021 às 17:01

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:01

Nevoeiro em Campinho, Domingos Martins, cidade hospitaleira e com clima ameno
Domingos Martins está na lista de cidades sob alerta de chuva do Inmet Crédito: Ângela Cesconetto/Arquivo AG
Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva com perigo potencial às 14h desta quinta-feira (11) válido para 32 municípios do Espírito Santo.
O aviso, que aponta a possibilidade de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, expira às 22h desta mesma data.
De acordo com o instituto, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em algumas cidades. O Inmet instrui que as pessoas:
  • Evitem enfrentar o mau tempo;
  • Observem alteração nas encostas;
  • Evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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