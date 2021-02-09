Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Após dias de chuva, quando o Sol volta a brilhar no ES?

Apesar das mudanças no clima, é bom lembrar que ainda estamos no verão e, por isso, o Sol não deve demorar a voltar
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

09 fev 2021 às 13:25

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 13:25

Calor na Grande Vitória
Sol entre árvores na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini
"Chove chuva, chove sem parar". Para os capixabas, pode-se considerar que a canção de Jorge Ben Jor tenha sido uma espécie de hit dos últimos dias. O Sol não aparece brilhando forte no Espírito Santo há alguns dias e o tempo mais ameno fez até Vitória bater recorde de frio por dois dias seguidos no começo desta semana. Mas, apesar das mudanças no clima, é bom lembrar que ainda estamos no verão e, por isso, ele não deve demorar a voltar. A previsão é que na sexta-feira o Sol apareça com mais intensidade.
Nos últimos dias, o Espírito Santo estava sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favoreceu os episódios de chuvas fortes e generalizas. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesta terça-feira (9), o sistema se desconfigurou e a chuva vai começar a perder intensidade no Espírito Santo.
A partir desta quarta-feira (10) o Sol volta a aparecer entre nuvens no Estado e as temperaturas vão começar a subir. Mas o Inpe alerta para a possibilidade de chuva, intercalada com períodos de Sol, até quinta-feira (11). Não há condição para chuvas generalizadas, elas devem ocorrer com menor intensidade do que nos últimos dias.

COMO FICA O TEMPO?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável nesta quarta-feira (10) no Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia em algumas regiões, sendo que, em alguns trechos das regiões Sul e Serrana, as chuvas poderão vir na forma de pancadas com trovoadas. Em todo o Estado, as temperaturas vão variar entre 21 °C e 31 °C.
A quinta-feira (11)  será de variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos em todo o Espírito Santo. As temperaturas máximas ficam ligeiramente elevadas e na Região Sul os termômetros podem chegar a 33 °C. Nas demais regiões, a máxima não deve passar dos 30 °C.
A semana vai terminar com muito Sol e calor em todo o Espírito Santo. Na sexta-feira (12), o Sol volta a brilhar com mais intensidade. No entanto, a presença a umidade trazida pelos ventos oceânicos provoca chuvas esparsas ao longo do dia por todo o Espírito Santo.
O sábado (13) será de predomínio de Sol no Espírito Santo. Há possibilidade de chuva esparsa em alguns trechos do Estado ao longo do dia, mas temperaturas máximas seguem elevadas.

Veja Também

ES recebe novo alerta vermelho para chuvas intensas

Defesa Civil interdita avenida de Vitória por risco de desabamento

Após chuvas, Cachoeiro mantém alerta sobre cheia do Rio Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor chuva Clima Incaper Inpe Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados