Após dias de chuva, quando o Sol volta a brilhar no ES?

Sol entre árvores na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

"Chove chuva, chove sem parar". Para os capixabas, pode-se considerar que a canção de Jorge Ben Jor tenha sido uma espécie de hit dos últimos dias. O Sol não aparece brilhando forte no Espírito Santo há alguns dias e o tempo mais ameno fez até Vitória bater recorde de frio por dois dias seguidos no começo desta semana . Mas, apesar das mudanças no clima, é bom lembrar que ainda estamos no verão e, por isso, ele não deve demorar a voltar. A previsão é que na sexta-feira o Sol apareça com mais intensidade.

Nos últimos dias, o Espírito Santo estava sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favoreceu os episódios de chuvas fortes e generalizas. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) , nesta terça-feira (9), o sistema se desconfigurou e a chuva vai começar a perder intensidade no Espírito Santo.

A partir desta quarta-feira (10) o Sol volta a aparecer entre nuvens no Estado e as temperaturas vão começar a subir. Mas o Inpe alerta para a possibilidade de chuva, intercalada com períodos de Sol, até quinta-feira (11). Não há condição para chuvas generalizadas, elas devem ocorrer com menor intensidade do que nos últimos dias.

COMO FICA O TEMPO?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o tempo segue instável nesta quarta-feira (10) no Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia em algumas regiões, sendo que, em alguns trechos das regiões Sul e Serrana, as chuvas poderão vir na forma de pancadas com trovoadas. Em todo o Estado, as temperaturas vão variar entre 21 °C e 31 °C.

A quinta-feira (11) será de variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos em todo o Espírito Santo. As temperaturas máximas ficam ligeiramente elevadas e na Região Sul os termômetros podem chegar a 33 °C. Nas demais regiões, a máxima não deve passar dos 30 °C.

A semana vai terminar com muito Sol e calor em todo o Espírito Santo. Na sexta-feira (12), o Sol volta a brilhar com mais intensidade. No entanto, a presença a umidade trazida pelos ventos oceânicos provoca chuvas esparsas ao longo do dia por todo o Espírito Santo.