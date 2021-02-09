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Em Atlântica Ville

Defesa Civil interdita avenida de Vitória por risco de desabamento

A decisão foi tomada em decorrência das fortes chuvas, já que no local há uma obra de um edifício residencial onde está sendo construído um muro de arrimo

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:28

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:28

A Defesa Civil interditou parte da pista de uma rua que ameaça desabar em Jardim Camburi. A via dá acesso ao condomínio Atlântica Ville .
A Defesa Civil interditou parte da pista de uma rua que ameaça desabar em Jardim Camburi. A via dá acesso ao condomínio Atlântica Ville . Crédito: Vitor Jubini
A Defesa Civil de Vitória interditou,  nesta segunda-feira (8), a Avenida dos Expedicionários, via que dá acesso ao bairro Atlântica Ville, nos dois sentidos, devido ao risco de desabamento.
A decisão foi tomada em decorrência das fortes chuvas, já que no local há uma obra de um edifício residencial onde está sendo construído um muro de arrimo.

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No final de novembro, a Defesa Civil vistoriou o local e o interditou, recomendando à Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) a interdição parcial da rua, e à Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), a fiscalização.
"A obra foi embargada pela Sedec. Eles tinham apenas autorização para construção do muro de arrimo. No último domingo (7), tivemos vários chamados sobre a obra, os vizinhos estavam receosos e relataram deslocamento do talude", informou o secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.
As equipes da Defesa Civil foram até o local e verificaram a situação, mas não tiveram acesso à obra. Assim, foi feito contato com o fiscal responsável pelo empreendimento.

Defesa Civil interdita avenida de Vitória por risco de desabamento

"Hoje, novamente, recebemos chamados, quando, enfim, tivemos acesso ao local. A análise do geólogo e da engenheira competente foi pela interdição da via, pois tinha ocorrido mais deslocamento do solo, atingindo até o asfalto", explicou o secretário.

INTERDIÇÃO

O pedido de interdição da via, por completo, foi necessário, segundo a Defesa Civil Municipal pois, com a passagem de vários veículos, inclusive pesados, o solo poderia desagregar mais com a trepidação, principalmente pelas chuvas.
A Defesa Civil Municipal acompanhará o desenvolvimento da ocorrência e, ao cessar as chuvas, vai reavaliar a situação para liberar parte da via.

ALTERNATIVA PARA MOTORISTAS

A Setran orienta que os motoristas devem seguir para a Avenida Munir Hilal, continuar o trajeto pela avenida Manoel Nunes do Amaral Pereira e, dali, seguir em direção à rua das Antilhas, acessando a Avenida dos Expedicionários, em frente ao Parque da Vale.
Nesta quarta-feira (10), uma nova avaliação será realizada pela Defesa Civil para que verificar se a via poderá ser liberada.
Com informações da Prefeitura de Vitória.

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