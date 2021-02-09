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Grande perigo

ES recebe novo alerta vermelho para chuvas intensas

O aviso do Inmet para esta terça-feira (9)  abrange todas as cidades do Espírito Santo e, além de chuva, há a possibilidade de ventania
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

09 fev 2021 às 08:44

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 08:44

Chuva atinge a Grande Vitória nesta segunda-feira (8)
Chuva forte deve atingir todo o ES nesta terça (09) Crédito: Carlos Alberto Silva
A terça-feira (9) será mais um dia de chuva em todo o Espírito Santo. Um alerta vermelho, de grande perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca em atenção todos os 78 municípios do Estado. O aviso, que vale para esta terça, prevê chuvas intensas e ventos superiores a 100 km/h.
De acordo com o Inmet, a chuva pode ser superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia. O instituto de meteorologia alerta ainda para o grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

PREVISÃO DO TEMPO

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também emitiu um aviso meteorológico especial para esta terça (9), em que coloca todo o Espírito Santo em alerta devido à continuidade das condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de chuva mais frequente, de moderada intensidade. 
De acordo com o Incaper, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a perder força nesta terça-feira (9), mas o tempo segue instável no Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões. Em algumas áreas das regiões Nordeste e Noroeste, a chuva pode ocorrer com forte intensidade em alguns trechos.
Em todo o Estado, as temperaturas vão varias entre 20 °C e 28 °C nesta terça. 

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