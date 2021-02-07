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Previsão do tempo

Veja as cidades do ES que tiveram maior volume de chuva em 24 horas

A chuva chegou ao Espírito Santo na madrugada deste domingo (7) e atingiu, ao menos, 15 municípios capixabas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2021 às 09:24

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 09:24

Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
chuva chegou ao Espírito Santo na madrugada deste domingo (7) e atingiu, ao menos, 15 municípios capixabas. A cidade onde foi registrado o maior volume de chuva, entre 6h de sábado (06) até 6h deste domingo (07), foi Ibitirama, com 74.80mm.
O boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, divulgado no início da manhã deste domingo, inclui ainda Mimoso do Sul (51.60), Conceição do Castelo (48.60) e Muqui (48.20) entre as regiões mais atingidas pelas chuvas. 
Em Ibitirama, o rio subiu seis cerca de seis metros e chegou a transbordar, de acordo com o vice-prefeito Célio Martins Morales. No entanto, o nível da água já baixou. 
Ainda conforme o relatório da Defesa Civil, há alerta vigente para os municípios de Ecoporanga, Vila Pavão e Ibitirama.

ALERTAS

Na última sexta-feira (5), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas para 15 cidades. Já a  Defesa Civil Estadual emitiu aviso semelhante que pode se estender até a próxima quinta-feira (11). O alerta incluía 30 municípios do Sul do Espírito Santo. 
De acordo com este aviso, os capixabas devem evitar áreas alagadas durante este período, bem como procurar abrigo em locais seguros.

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MAIS CHUVAS 

A Defesa Civil emitiu alerta de risco de chuvas intensas e acumulados de chuva para todo o Estado válido até 23h59 deste domingo, além de aviso de atenção que são válidos até às 23 horas de segunda-feira (8).
A Defesa Civil também alerta para o aviso de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 11 horas de hoje, com grande acumulado de chuva para a região serrana, metropolitana de Vitória, litoral Sul, Central/Sul Caparaó Capixaba e Vale do Rio Doce.
O mesmo documento reforça também o aviso do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para ocorrências de pancadas moderadas a fortes de chuva com trovoadas. 
Segundo o relatório, as chuvas virão acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes acumulados. Não se descarta a ocorrência de granizo em pontos isolados até segunda-feira (8).

VEJA ONDE MAIS CHOVEU NO ESPÍRITO SANTO (EM MILÍMETROS)

Quantidade de chuva registrada nos municípios do ES
Quantidade de chuva registrada nos municípios do ES Crédito: Divulgação/ CEMADEN

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