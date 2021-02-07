Veja as cidades do ES que tiveram maior volume de chuva em 24 horas

A chuva chegou ao Espírito Santo na madrugada deste domingo (7) e atingiu, ao menos, 15 municípios capixabas. A cidade onde foi registrado o maior volume de chuva, entre 6h de sábado (06) até 6h deste domingo (07), foi Ibitirama, com 74.80mm.
O boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, divulgado no início da manhã deste domingo, inclui ainda Mimoso do Sul (51.60), Conceição do Castelo (48.60) e Muqui (48.20) entre as regiões mais atingidas pelas chuvas.
Em Ibitirama, o rio subiu seis cerca de seis metros e chegou a transbordar, de acordo com o vice-prefeito Célio Martins Morales. No entanto, o nível da água já baixou.
Ainda conforme o relatório da Defesa Civil, há alerta vigente para os municípios de Ecoporanga, Vila Pavão e Ibitirama.
ALERTAS
Na última sexta-feira (5), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas para 15 cidades. Já a Defesa Civil Estadual emitiu aviso semelhante que pode se estender até a próxima quinta-feira (11). O alerta incluía 30 municípios do Sul do Espírito Santo.
De acordo com este aviso, os capixabas devem evitar áreas alagadas durante este período, bem como procurar abrigo em locais seguros.
MAIS CHUVAS
A Defesa Civil emitiu alerta de risco de chuvas intensas e acumulados de chuva para todo o Estado válido até 23h59 deste domingo, além de aviso de atenção que são válidos até às 23 horas de segunda-feira (8).
A Defesa Civil também alerta para o aviso de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 11 horas de hoje, com grande acumulado de chuva para a região serrana, metropolitana de Vitória, litoral Sul, Central/Sul Caparaó Capixaba e Vale do Rio Doce.
O mesmo documento reforça também o aviso do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para ocorrências de pancadas moderadas a fortes de chuva com trovoadas.
Segundo o relatório, as chuvas virão acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes acumulados. Não se descarta a ocorrência de granizo em pontos isolados até segunda-feira (8).