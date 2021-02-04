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Inpe emite alerta para chuvas intensas em 71 municípios do ES

Aviso vale de zero hora desta sexta-feira até as 10 horas deste sábado (6) e inclui quase todas as cidades do Espírito Santo, com exceção de Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Pinheiros e Guarapari
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

04 fev 2021 às 10:13

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 10:13

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas Crédito: Fernando Madeira
Os dias de sol parecem estar mesmo com as horas contadas. A Gazeta já havia divulgado, conforme informações de meteorologistas, que a previsão é de frente fria e chuva no fim de semana. Agora, um aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgado nesta quinta-feira (4), coloca em alerta 71 municípios do Espírito Santo, com previsão de chuvas intensas já a partir de zero hora desta sexta-feira (5).
O alerta do Inpe vale para quase todas as cidades do Estado. Apenas sete municípios – a maior parte no extremo norte – ficam fora da lista: Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Pinheiros e Guarapari. Em todas os outros municípios do Espírito Santo, a previsão é de chuva de forte intensidade e acumulados expressivos de precipitação, devido à formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O alerta vale de zero hora desta sexta-feira até as 10 horas deste sábado (6).

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VEJA OS MUNICÍPIOS COM ALERTA DE CHUVA FORTE

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Mucurici
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Piúma
  52. Ponto Belo
  53. Presidente Kennedy
  54. Rio Bananal
  55. Rio Novo do Sul
  56. Santa Leopoldina
  57. Santa Maria de Jetibá
  58. Santa Teresa
  59. São Domingos do Norte
  60. São Gabriel da Palha
  61. São José do Calçado
  62. São Roque do Canaã
  63. Serra
  64. Sooretama
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Viana
  68. Vila Pavão
  69. Vila Valério
  70. Vila Velha
  71. Vitória

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