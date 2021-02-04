Inpe emite alerta para chuvas intensas em 71 municípios do ES

Os dias de sol parecem estar mesmo com as horas contadas. A Gazeta já havia divulgado, conforme informações de meteorologistas, que a previsão é de frente fria e chuva no fim de semana. Agora, um aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgado nesta quinta-feira (4), coloca em alerta 71 municípios do Espírito Santo, com previsão de chuvas intensas já a partir de zero hora desta sexta-feira (5).
O alerta do Inpe vale para quase todas as cidades do Estado. Apenas sete municípios – a maior parte no extremo norte – ficam fora da lista: Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Pinheiros e Guarapari. Em todas os outros municípios do Espírito Santo, a previsão é de chuva de forte intensidade e acumulados expressivos de precipitação, devido à formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O alerta vale de zero hora desta sexta-feira até as 10 horas deste sábado (6).
VEJA OS MUNICÍPIOS COM ALERTA DE CHUVA FORTE
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória