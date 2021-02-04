Inpe emite alerta para chuvas intensas em 71 municípios do ES

O alerta do Inpe vale para quase todas as cidades do Estado. Apenas sete municípios – a maior parte no extremo norte – ficam fora da lista: Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Pinheiros e Guarapari. Em todas os outros municípios do Espírito Santo, a previsão é de chuva de forte intensidade e acumulados expressivos de precipitação, devido à formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O alerta vale de zero hora desta sexta-feira até as 10 horas deste sábado (6).