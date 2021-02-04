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Vídeo: aprenda a preparar o drinque Moscow Mule

A base de vodca, a bebida mista, tradicionalmente servida em canecas de cobre, está entre as queridinhas da temporada por conta de seu frescor e sabor únicos
Cássia Rocha Souza

Cássia Rocha Souza

Publicado em 

04 fev 2021 às 02:00

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Drinque Moscow Mule
A bebida caiu no gosto dos brasileiros nos últimos anos e tem feito sucesso nos bares do país Crédito: Shutterstock
Nada como um bom drinque para relaxar. Para te ajudar nessa missão, o tutorial desta semana ensina o Moscow Mule. A bebida caiu no gosto dos brasileiros nos últimos anos e tem feito sucesso nos bares do país.
Servido tradicionalmente em canecas de cobre, o drink une vodca, limão, gengibre e muito gelo. Para quem quiser dar um 'up', ainda vale acrescentar uma espuma caseira feita com emulsificante de sorvete.
O bartender Rodrigo Farias (@bartenderrodrigofarias), do @drunkdogvix, entregou todos os segredos e ensinou o passo a passo do Moscow Mule. Dê o play no vídeo e pegue essas dicas para já fazer o seu no fim de semana! 

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