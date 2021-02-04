Vídeo: aprenda a preparar o drinque Moscow Mule

Nada como um bom drinque para relaxar. Para te ajudar nessa missão, o tutorial desta semana ensina o Moscow Mule. A bebida caiu no gosto dos brasileiros nos últimos anos e tem feito sucesso nos bares do país.
Servido tradicionalmente em canecas de cobre, o drink une vodca, limão, gengibre e muito gelo. Para quem quiser dar um 'up', ainda vale acrescentar uma espuma caseira feita com emulsificante de sorvete.
O bartender Rodrigo Farias (@bartenderrodrigofarias), do @drunkdogvix, entregou todos os segredos e ensinou o passo a passo do Moscow Mule. Dê o play no vídeo e pegue essas dicas para já fazer o seu no fim de semana!