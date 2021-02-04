Escoramento de prédio com risco de cair em Vila Velha deve terminar nesta quinta

Equipe de engenheiros especialistas do Crea-ES foram ao bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, para mais uma vistoria no prédio que apresentou instabilidades na estrutura, na madrugada de domingo (24/01) Crédito: Ricardo Medeiros

TV Gazeta. Com isso, moradores de casas do entorno, até então evacuadas, poderão retornar. Já os moradores do edifício Santos II serão liberados apenas para retirar pequenos pertences. O trabalho de escoramento do prédio com risco de desabar em Nova Itaparica, em Vila Velha , será concluído ainda nesta quinta-feira (4). É o que aponta o coordenador adjunto da Defesa Civil municipal, Afonso Belenda, em entrevista à. Com isso, moradores de casas do entorno, até então evacuadas, poderão retornar. Já os moradores do edifício Santos II serão liberados apenas para retirar pequenos pertences.

Segundo Belenda, o serviço deve ser concluído até o fim da manhã desta quinta-feira. Na parte da tarde, engenheiros da Defesa Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) irão ao local para checar a paridade do escoramento com o projeto.

'A execução dele (prédio) termina hoje, estão sendo feitos apenas ajustes e verificações. A partir das 12h, estarão aqui engenheiros da Defesa Civil e do Crea-ES para poder observar se o projeto está batendo de acordo com a execução”, disse.

A partir da conclusão do serviço, com a segurança da estrutura garantida, moradores do entorno que estão fora de casa desde que o problema foi identificado poderão retornar para as residências. Já os moradores do edifício Santos II, que corria risco de desabar, terão de esperar a realização de outro projeto de recuperação da estrutura. Além disso, não poderão realizar nenhum tipo de mudança, e sim fazer a retirada de pequenos pertences.

“Com os engenheiros dizendo que está seguro e em conformidade com a obra, aí, sim, vamos anunciar que os prédios do entorno possam voltar. Fora o Santos II, em que o síndico vai coordenar a retirada dos pertences como roupas, documentos, remédios. A mudança não será permitida, porque pode alterar o peso do prédio”, disse.

ENTENDA O CASO