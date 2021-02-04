Escoramento de prédio com risco de cair em Vila Velha deve terminar nesta quinta

O trabalho de escoramento do prédio com risco de desabar em Nova Itaparica, em Vila Velha, será concluído ainda nesta quinta-feira (4). É o que aponta o coordenador adjunto da Defesa Civil municipal, Afonso Belenda, em entrevista à TV Gazeta. Com isso, moradores de casas do entorno, até então evacuadas, poderão retornar. Já os moradores do edifício Santos II serão liberados apenas para retirar pequenos pertences.
Segundo Belenda, o serviço deve ser concluído até o fim da manhã desta quinta-feira. Na parte da tarde, engenheiros da Defesa Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) irão ao local para checar a paridade do escoramento com o projeto.
'A execução dele (prédio) termina hoje, estão sendo feitos apenas ajustes e verificações. A partir das 12h, estarão aqui engenheiros da Defesa Civil e do Crea-ES para poder observar se o projeto está batendo de acordo com a execução”, disse.
A partir da conclusão do serviço, com a segurança da estrutura garantida, moradores do entorno que estão fora de casa desde que o problema foi identificado poderão retornar para as residências. Já os moradores do edifício Santos II, que corria risco de desabar, terão de esperar a realização de outro projeto de recuperação da estrutura. Além disso, não poderão realizar nenhum tipo de mudança, e sim fazer a retirada de pequenos pertences.
“Com os engenheiros dizendo que está seguro e em conformidade com a obra, aí, sim, vamos anunciar que os prédios do entorno possam voltar. Fora o Santos II, em que o síndico vai coordenar a retirada dos pertences como roupas, documentos, remédios. A mudança não será permitida, porque pode alterar o peso do prédio”, disse.
ENTENDA O CASO
O prédio localizado na Avenida do Canal, no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, apresentou risco de desmoronamento na madrugada do dia 24 de janeiro deste ano. Moradores e vizinhos precisaram evacuar as residências. De acordo com a administração municipal, o prédio não tinha autorização da prefeitura para ser construído. Além disso, a Prefeitura de Vila Velha multou a Construtora Santos, responsável pela construção.