Equipe de engenheiros especialistas do Crea-ES foram ao bairro Nova Itaparica, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Vila Velha multa construtora responsável por prédio com risco de cair

A Prefeitura de Vila Velha multou a Construtora Santos, responsável pela construção do prédio que corre risco de cair em Nova Itaparica, em Vila Velha . De acordo com a prefeitura, foram encontradas cinco edificações da construtora no bairro. Dois prédios em construção foram autuados e interditados.

Outros três são obras concluídas, que não possuem o certificado de conclusão, ou seja, o habite-se. Essas receberam o auto de infração e uma multa de R$ 12,40 por metro quadrado. A reportagem de A Gazeta questionou a prefeitura sobre qual seria o valor total dessa multa. Por volta das 17h, a prefeitura respondeu que as autuações e embargos totalizam mais de R$ 130 mil até o momento. "A equipe de fiscalização está atenta e outras notificações podem surgir", informou a gestão municipal, por meio de nota.

A Prefeitura de Vila Velha garantiu que trabalha com a Defesa Civil Municipal e estadual na busca por eliminar os riscos para a população e disse que iniciou um mutirão de fiscalização para identificar construções irregulares na cidade. As denúncias podem ser enviadas pelo número da Ouvidoria 162. A construtora foi procurada pela reportagem para comentar sobre as autuações, mas não se pronunciou.

VIZINHOS DE PRÉDIO PODERÃO VOLTAR

Os vizinhos do prédio que corre risco de cair em Nova Itaparica, em Vila Velha, poderão voltar para as suas casas até a próxima sexta-feira (5) . Isso será feito após a finalização de uma obra de escoramento na estrutura. Já os moradores do prédio ainda vão seguir sem autorização para retornarem para suas casas.

As informações foram repassadas pelo coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Afonso Belenda. "Se espera que essa preparação do pavimento, que se chama escoramento, será finalizado até quinta (4) ou sexta-feira (5). A construtora Santos tem trabalhado diuturnamente. Vale ressaltar que os moradores que estão em volta, no raio de 40 metros, saíram de suas casas por conta do perigo, mas esse perigo está diminuindo porque o prédio está sendo escorado. Isso acontecendo, os munícipes que saíram de suas casas irão retornar", disse o coordenador adjunto em entrevista à TV Gazeta.

Os moradores do prédio com risco poderão ir ao prédio apenas para pegar pequenos pertences. Essa ida ao apartamento será fiscalizada pela Defesa Civil. O coordenador adjunto voltou a reforçar que o retorno dos vizinhos do prédio será feito com segurança. "O serviço prestado de escoramente não é simples, é feito por profissionais. Foi feito um projeto de engenharia e todo o pavimento será escorado. A partir do escoramento, a chance disso acontecer (do prédio cair) vai lá para baixo", destacou.

Na última semana, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) esteve no local para vistoriar o prédio de cinco andares e o entorno. Foram verificadas algumas colunas com esmagamento e colapso na estrutura. O Crea informou que entre as divergências de execução em relação ao projeto inicial do prédio, está o uso de menos aço na estrutura das colunas do que o projeto previa.