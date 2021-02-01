Após escoramento, vizinhos de prédio devem voltar para casa nesta semana em Vila Velha

Equipe de engenheiros especialistas do Crea-ES foram ao bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, para mais uma vistoria no prédio que apresentou instabilidades na estrutura, na madrugada de domingo (24/01) Crédito: Ricardo Medeiros

Os vizinhos do prédio que corre risco de desabar no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha , poderão voltar para as suas casas nesta semana, até a próxima sexta-feira (5), após a finalização de uma obra de escoramento na estrutura. Já os moradores do prédio afetado ainda vão seguir sem autorização para retornarem para suas casas.

As informações foram passadas pelo coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Afonso Belenda, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (1º).

"Se espera que essa preparação do pavimento, que se chama escoramento, seja finalizado até quinta (4) ou sexta-feira (5). A construtora Santos tem trabalhado diuturnamente. Vale ressaltar que os moradores que estão em volta, no raio de 40 metros, saíram de suas casas por conta do perigo, mas esse perigo está diminuindo porque o prédio está sendo escorado. Isso acontecendo, os munícipes que saíram de suas casas poderão retornar", explicou o coordenador adjunto.

Já os moradores do prédio com risco de desabar poderão ir ao imóvel apenas para pegar pequenos pertences. Essa ida ao apartamento será fiscalizada pela Defesa Civil, e o coordenador adjunto voltou a reforçar que o retorno dos vizinhos do prédio será feito com segurança.

"O serviço prestado de escoramento não é simples, é feito por profissionais. Foi feito um projeto de engenharia e todo o pavimento será escorado. A partir do escoramento, o risco disso acontecer (do prédio cair) vai lá para baixo", destacou.

VISTORIA DO CREA-ES