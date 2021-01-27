Prédio em Vila Velha: negligência na construção civil é inaceitável

Prédio com risco de desmoronamento em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Há quase 23 anos, o desabamento parcial do Edifício Palace 2, no Rio de Janeiro , numa noite de carnaval, deixou oito mortos. O prédio se tornaria então um emblema nacional das tragédias decorrentes de problemas de execução em obras da construção civil. Houve muita controvérsia sobre as causas do desmoronamento de parte do prédio de 22 andares na Barra da Tijuca, com divergências entre laudos, mas ficou comprovado que houve falhas na construção dos pilares, subdimensionados em relação ao projeto.

Ainda é cedo para cravar o que provocou os danos estruturais que obrigaram os moradores do Edifício Santos 2, em Nova Itaparica (Vila Velha), a deixar seus lares por questões de segurança. Moradores de prédios e casas vizinhas e comerciantes do entorno também tiveram que deixar o local, por conta do risco de desabamento. São mais de 200 pessoas vivendo uma calamidade, ainda sem perspectivas de retorno.

A Construtora Santos, responsável pela construção, tem muito a explicar. O proprietário chegou a enviar um áudio aos moradores no qual alegava que o risco do prédio desabar teria sido causado por algum "morador bêbado ou drogado que acertou as colunas", o que também foi descartado pelo Crea-ES.

As investigações seguem, mas os indícios apontam não só para o desleixo na obra, algo inaceitável por colocar em risco a vida de famílias que investiram seus recursos para conseguir a casa própria ou alugar um apartamento naquele espaço e agora se encontram desamparados, como pelas irregularidades na documentação. O poder público faz vista grossa, ao mesmo tempo que empresários não cumprem com suas responsabilidades.

Em dezembro, o desabamento de duas torres d´água de 15 metros no Residencial São Roque , em Padre Gabriel (Cariacica), também ecoou o possível descaso na construção civil. Uma pessoa morreu e dezenas de famílias foram afetadas, e só agora começam a retornar para seus apartamentos do Minha Casa, Minha Vida.

O residencial havia sido inaugurado dias antes, em 14 de dezembro, após três anos de obras. O laudo do Crea-ES ainda aguarda as informações da fabricante das caixas, a Camarço Reservatórios, para ser concluído. A construtora Cobra Engenharia deu um prazo de até 60 dias a partir da perícia, realizada em janeiro, para concluir seu laudo.

Construtoras devem ter em mente a responsabilidade com a segurança que é indissociável da construção civil. São pessoas que utilizarão esses espaços, que devem ser invulneráveis do ponto de vista estrutural. E o poder público tem que cumprir seu papel fiscalizador. A negligência, nesses casos, pode matar e, no menos pior dos cenários, desabrigar famílias inteiras.