Quatro prédios da mesma construtora estão interditados em Vila Velha

Cinco edificações estão interditadas, além de prédio que pode cair em Nova Itaparica Crédito: Ricardo Medeiros

Além do prédio de cinco andares que ameaça cair no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha , outros três edifícios da mesma construtora e duas casas — todos localizados no entorno — estão interditados por causa do risco de acidente. Além deles, alguns proprietários de imóveis da região foram notificados sobre o risco de permanecerem no local. São cerca de 220 pessoas impactadas diretamente até esta terça-feira (26), segundo a Prefeitura de Vila Velha.

Somente no edifício Santos II, que ameaçou colapsar, são 23 apartamentos, sendo 21 habitados por 60 pessoas que precisaram deixar suas casas.

A Prefeitura de Vila Velha (PMVV) informou, em nota, que a Defesa Civil, juntamente com a Guarda Municipal, têm garantido o isolamento e segurança da área, enquanto técnicos e engenheiros trabalham para estabilizar o local.

Segundo o coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Afonso Belenda, no prédio em que houve danos nas pilastras ninguém entra mais. "O prédio foi interditado na chave e nele não entra ninguém mais. Mesmo com o reforço feito pela equipe, a chave está com a construtora, que aguarda o reforço do escoramento, com um projeto", iniciou.

Ele também explicou que à direita do prédio em questão existe um comércio, que já foi evacuado e está vazio. "À esquerda tem uma casa de dois pavimentos, que foi evacuada. Imediatamente à esquerda do prédio, estando de frente para ele, há dois prédios: o Santos I e o Santos 4, que também foram evacuados. Imediatamente atrás do prédio que teve o problema, qual seja o Santos II, há o Santos 5, em construção, que também foi evacuado. Então nós temos um raio de 40m à direita e à esquerda e a retaguarda do prédio que também foi evacuada", disse.

À medida em que o nível de segurança do edifício Santos II aumentar, Belenda diz que a área de evacuação diminuirá. Desse modo, quando iniciar o reparo das pilastras, após ser feito o escoramento do primeiro pavimento do prédio, as pessoas no raio de isolamento poderão voltar aos poucos às residências.

PRÉDIO NÃO TEM LICENÇA DA PREFEITURA

O edifício Santos II, que apresentou danos estruturais, não tinha autorização da Prefeitura de Vila Velha para ser construído , segundo informações da administração municipal. Mais de 200 pessoas continuam fora de casa até esta terça-feira (26) desde que as colunas de sustentação do edifício começaram a estalar e rachar na madrugada de sábado (23) para domingo (24). Além dos moradores do prédio, outras pessoas que moram no entorno e um comerciante tiveram que deixar o local por medidas de segurança.

A secretária de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Milena Ferrari, afirmou que não foi encontrada licença da prefeitura para o edifício. "Os outros prédios do entorno ainda não foram verificados, mas no Santos II não encontramos licença nem projeto de aprovação. Houve uma falha na fiscalização e também na questão do próprio empreendedor, que construiu um prédio irregularmente sem atender à legislação e colocou pessoas em risco, deixando um prédio mal feito. A responsabilidade com esses imóveis e vidas é dele", iniciou.

Edifício corre risco de desmoronamento em Vila Velha

PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a construtora Santos está erguendo outro prédio próximo ao que ameaça desabar. A Prefeitura de Vila Velha informou que ainda não conseguiu verificar se a construtora tem ou não autorização para erguer este novo prédio, mas que analisará todos os documentos. Se não estiver autorizada, pode ser que a obra seja embargada ou até demolida. Mas há um problema: a obra ainda nem acabou e já tem pessoas morando no segundo e terceiro andar.

A secretária Milena Ferrari garantiu, em entrevista à TV Gazeta, que as fiscalizações serão intensificadas na nova administração municipal. “Dividimos a cidade em regiões, traçamos rotas para os fiscais, que vão prestar contas de onde estiveram, vai ter um controle muito maior. É um pedido do nosso prefeito e vamos organizar essa parte”, concluiu.

Demandada pela reportagem da TV Gazeta e de A Gazeta, a construtora Santos não se posicionou sobre o assunto até a publicação desta matéria. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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