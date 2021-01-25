Depois de queda de caixas-d'água, 15 famílias voltam para casa

Depois de quase um mês da queda de duas torres-d'água, de 15 metros de altura cada uma, do Residencial São Roque, 15 famílias começam a regressar aos seus apartamentos nesta segunda-feira (25). O acidente aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Na ocasião, uma pessoa morreu e dezenas de famílias foram afetadas.
Por nota, a Cobra Engenharia, empresa responsável pela construção do empreendimento, informou que as famílias que moram nas colunas final 1, 2 e 3 do condomínio São Roque 1 estão voltando para seus apartamentos a partir de desta segunda-feira (25). Ao todo, 15 apartamentos foram liberados. Já os moradores da coluna final 4, que conta com cinco apartamentos, voltarão no sábado (30).
Foi sobre esse prédio que uma das torres d'água caiu e ficou apoiado por dias, até que fosse feita a retirada.
Já a outra torre foi ao chão, destruindo parte da lateral do prédio São Roque 2. A previsão da Cobra Engenharia é de que a obra do nessa unidade seja concluída em 12 de fevereiro. Até lá, as 20 famílias devem permanecer fora de casa.
O RESIDENCIAL
O Residencial São Roque foi inaugurado no dia 14 de dezembro, após quase três anos em obras, e custou mais de R$ 40 milhões. Ele atende pessoas de baixa renda que se enquadram na Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é composta por famílias mais carentes, que têm renda mensal de até R$ 1,8 mil.
Ao todo, segundo o governo federal, 496 famílias foram beneficiadas com os imóveis. Desse total, 40 apartamentos dos blocos 6 do Residencial São Roque I e 5 do São Roque II, foram interditados devido ao acidente. Esses moradores tiveram que deixar seus lares.
MORADORES FICARAM SEM ÁGUA
O sistema de abastecimento de água do condomínio São Roque só foi totalmente restabelecido no dia 10 de janeiro. Enquanto isso, a construtora instalou caixas-d'água provisórias onde os moradores tinham que buscar água com baldes. Depois de reclamação de sobre a qualidade da água, a empresa passou a fornecer galões de 20 litros de água potável para as famílias.
De acordo com a empresa, ela só começou a trabalhar na solução da questão após concluídas as perícias e a retirada completa das estruturas. A retirada completa das caixas-d'água foi concluída no dia 6 de janeiro.
CAUSAS DO ACIDENTE AINDA SÃO APURADAS
Desde a primeira semana de janeiro, as causas do acidente vêm sendo investigadas, tanto pela Cobra Engenharia, quanto pela fabricante das caixas, a Camarço Reservatórios, e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).
A Cobra Engenharia informou que o prazo para conclusão do laudo é de 30 a 60 dias, desde a data de perícia, que ocorreu na primeira semana de janeiro. Já o Crea-ES está aguardando a resposta da Camarço Reservatórios para concluir e dar publicidade ao lado produzido pela sua equipe.