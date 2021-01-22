Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabamento em condomínio

Crea cobra resposta de fabricante de caixas-d'água para concluir perícia

O acidente ocorreu no dia 30 de dezembro. Dois reservatórios de água desabaram em um condomínio em Cariacica. Uma pessoa morreu e dezenas de moradores foram afetados
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:23

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:23

Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica
Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
A empresa paulista fabricante das duas caixas-d'água que caíram em um condomínio no bairro São Gabriel,  em Cariacica, ainda não se manifestou a respeito do ocorrido. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES),  essa é a informação que falta para finalizar o laudo sobre as causas do acidente, que aconteceu em 30 de dezembro, no Condomínio Residencial São Roque. Na ocasião, uma pessoa morreu e dezenas de famílias foram afetadas.
As duas torres d'água, de 15 metros de altura cada uma, foram fabricadas pela empresa Carmaço Reservatórios, que tem sede no interior de São Paulo. Em nota divulgada em 08 de janeiro, a empresa afirmou que foi responsável pelo projeto estrutural, fabricação e montagem dos reservatórios, mas que a construtora executou a instalação hidráulica.
O Crea-ES afirma que a falta de resposta por parte da fabricante das estruturas impede que o laudo seja concluído. "Apesar de receber notificação do Crea-ES, a empresa paulista, responsável por projetar, produzir e montar as torres-d’água, não retornou ao chamamento do Conselho e não se posicionou sobre o ocorrido, o que impossibilita a conclusão do relatório final. Um novo prazo foi concedido para que a empresa se manifeste e forneça os esclarecimentos necessários para que a instituição possa finalizar as atividades de averiguação do desastre", disse em nota.
A entidade capixaba chegou a pedir ajuda ao Conselho de São Paulo, onde a empresa está sediada, para poder agilizar o processo. Porém, ainda não obteve nenhum avanço.

Veja Também

Fabricante de caixas-d'água diz que queda em Cariacica foi a 1ª em 16 anos

Vídeo mostra momento em que caixa-d'água desaba em condomínio de Cariacica

As unidades habitacionais fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal e foram entregues cerca de duas semanas antes do acidente. 
"Desde o ocorrido, uma equipe multidisciplinar de especialistas do Conselho, nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica e de Segurança do Trabalho, com o apoio da Unidade de Fiscalização, tem levantado informações para apurar as causas, razões e responsabilidades do acidente, realizando vistorias técnicas no local, solicitando cópias de projetos, verificando os nomes dos profissionais responsáveis técnicos e das empresas envolvidas, elaborando perícias e relatórios técnicos", informou o Crea-ES.

OUTROS LAUDOS AINDA ESTÃO EM ANDAMENTO

Além do Crea-ES, a construtora responsável pela obra, a Cobra Engenharia, também está investigando o acidente. Em nota, a empresa informou que o prazo para conclusão do laudo é de 30 a 60 dias, desde a data de perícia, que ocorreu na primeira semana de janeiro.
"A Cobra engenharia informa que os moradores do Condomínio São Roque estão com o sistema de abastecimento de água regularizado em seus respectivos apartamentos. As reformas da parte estrutural, que começaram no dia 10 de janeiro estão em estágio avançado e a previsão de conclusão no condomínio São Roque I é no dia 25 de janeiro. Depois desta data os moradores que continuam no hotel poderão regressar para seus apartamentos. As obras do São Roque II têm previsão para serem concluídas no dia 12 de fevereiro", informou por nota.
A reportagem de A Gazeta procurou a Carmaço Reservatórios, que afirma ter contratado um engenheiro perito para atuar no caso, mas que a empresa ainda não se manifestou. Assim que responder, este conteúdo será atualizado.

LEIA MAIS SOBRE O ACIDENTE

Moradores evacuam prédios para retirada de caixas-d'água em Cariacica

"Vai deixar saudade", diz cunhada de vítima de queda de caixas-d'água

Polícia Civil investiga morte após queda de caixas-d'água em Cariacica

496 famílias moram em condomínio onde caixas-d'água desabaram em Cariacica

Duas caixas-d'água desabam em cima de prédio em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica Minha Casa Minha Vida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados