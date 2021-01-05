Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
6 dias após queda

Moradores evacuam prédios para retirada de caixas-d'água em Cariacica

A área foi interditada para realização da operação. Segundo a construtora, as 150 famílias que tiveram que sair de casa vão receber almoço e, se necessário, jantar
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 jan 2021 às 12:37

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:37

Caixas-d'água que caíram começam a ser removidas no Residencial São Roque, em Cariacica
Caixas-d'água que caíram começam a ser removidas no Residencial São Roque, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Seis dias após o desabamento de duas caixas-d'água com cerca de 15 metros de altura no Residencial São Roque, em Cariacica, os trabalhos de remoção das estruturas foram iniciados na manhã desta terça-feira (5). Segundo a Cobra Engenharia, que construiu o condomínio, o trabalhado deve durar todo o dia.
Por questões de segurança, cerca de 150 pessoas, moradoras dos blocos 5, 7 e 8 do São Roque 1 e dos blocos 6,7 e 8 do São Roque II, foram orientadas pela construtora a deixarem suas casas durante a realização do serviço.

Veja Também

Após queixas, construtora vai dar galões de água para famílias de condomínio em Cariacica

Construtora inicia perícia e caixas-d'água devem ser removidas nesta terça

Em um comunicado repassado aos moradores pelo síndico do São Roque II, Vanderli do Nascimento, os moradores foram orientados a evacuar os apartamentos a partir das 8 horas.
"É um procedimento padrão. Apenas uma medida de precaução. Nada é 100% seguro, e será preciso mexer com equipamentos como guindaste, entre outros", observou o síndico.
Em nota, a Cobra Engenharia informou que vai oferecer almoço para os moradores dos blocos em questão no CRASS de Padre Gabriel, em Cariacica. "Os moradores serão liberados para retornar às suas residências até o fim do dia. Se for necessário a empresa oferecerá o jantar. Toda área será interditada durante todo o dia para a realização da ação."
Caixas-d'água que caíram começam a ser removidas no Residencial São Roque, em Cariacica
Caixas-d'água que caíram começam a ser removidas no Residencial São Roque, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o desastre ocorrido no último dia 30, o bloco 6 do condomínio São Roque 2 e o bloco 5 do São Roque 1 foram isolados pela Defesa Civil de Cariacica e os moradores precisaram deixar suas casas.
No total, são 40 apartamentos nos dois blocos interditados, embora nem todos os imóveis  estivessem ocupados visto que algumas famílias ainda iriam se mudar para o local nos próximos dias.
Enquanto todos os reparos necessários não são realizados, a construtora está pagando alimentação e hospedagem para as famílias afetadas pela interdição.

Veja Também

Morre ferido em desabamento de caixas-d'água de condomínio em Cariacica

"Sonho despedaçado": o desespero de quem ficou sem a casa em Cariacica

O DESABAMENTO

O empreendimento do Minha Casa Minha Vida é voltado para famílias de baixa renda e foi inaugurado no dia 14 de dezembro. Na manhã da última quarta-feira (30), as duas torres desabaram. Um delas caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou 20 minutos depois batendo na parede de um dos blocos e indo ao chão.
Jucelino Roncon, dono de uma empresa terceirizada que trabalhava em um dos reservatórios no momento da queda, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (31). A morte está sendo investigada pela Polícia Civil.
A Caixa Econômica Federal, a Defesa Civil e a própria construtora fizeram perícias no local, mas as possíveis causas do desabamento ainda não foram apuradas. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após queixas, construtora vai dar galões de água para famílias de condomínio em Cariacica

Polícia Civil investiga morte após queda de caixas-d'água em Cariacica

496 famílias moram em condomínio onde caixas-d'água desabaram em Cariacica

Parte de prédio atingido por torre-d'água pode ser demolida

Entregas do Minha Casa Minha Vida são marcadas por problemas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica defesa civil Desabamento Minha Casa Minha Vida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho
Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados