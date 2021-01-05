Moradores evacuam prédios para retirada de caixas-d'água em Cariacica

Caixas-d'água que caíram começam a ser removidas no Residencial São Roque, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Por questões de segurança, cerca de 150 pessoas, moradoras dos blocos 5, 7 e 8 do São Roque 1 e dos blocos 6,7 e 8 do São Roque II, foram orientadas pela construtora a deixarem suas casas durante a realização do serviço.

Em um comunicado repassado aos moradores pelo síndico do São Roque II, Vanderli do Nascimento, os moradores foram orientados a evacuar os apartamentos a partir das 8 horas.

"É um procedimento padrão. Apenas uma medida de precaução. Nada é 100% seguro, e será preciso mexer com equipamentos como guindaste, entre outros", observou o síndico.

Em nota, a Cobra Engenharia informou que vai oferecer almoço para os moradores dos blocos em questão no CRASS de Padre Gabriel, em Cariacica. "Os moradores serão liberados para retornar às suas residências até o fim do dia. Se for necessário a empresa oferecerá o jantar. Toda área será interditada durante todo o dia para a realização da ação."

Caixas-d'água que caíram começam a ser removidas no Residencial São Roque, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Após o desastre ocorrido no último dia 30, o bloco 6 do condomínio São Roque 2 e o bloco 5 do São Roque 1 foram isolados pela Defesa Civil de Cariacica e os moradores precisaram deixar suas casas.

No total, são 40 apartamentos nos dois blocos interditados, embora nem todos os imóveis estivessem ocupados visto que algumas famílias ainda iriam se mudar para o local nos próximos dias.

Enquanto todos os reparos necessários não são realizados, a construtora está pagando alimentação e hospedagem para as famílias afetadas pela interdição.

O DESABAMENTO