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5 dias após desabamento

Construtora inicia perícia e caixas-d'água devem ser removidas nesta terça

Laudos devem ficar prontos em 30 dias, segundo a Cobra Engenharia. Queda de torres na quarta-feira (30) em condomínio do Minha Casa Minha Vida em Cariacica matou um trabalhador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2021 às 11:44

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 11:44

Caixas d'água desabam em condomínio de Cariacica
Desabamento aconteceu na quarta-feira (30) no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Cinco dias após o desabamento de duas caixas-d'água no Residencial São Roque, localizado no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, a construtora responsável pelo empreendimento iniciou a perícia no local. O trabalho começou nesta segunda-feira (4) com dois peritos técnicos de São Paulo para identificar as causas da queda.
Em nota, a Cobra Engenharia afirmou que os laudos devem ficar prontos em 30 dias. Segundo a empresa, a previsão é que, com a perícia feita nesta segunda, as torres sejam retiradas na terça-feira (5) para que se iniciem os trabalhos de reparo nos dois prédios afetados, que seguem interditados. Os moradores desses blocos estão hospedados em um hotel pago pela construtora.

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As duas torres, com cerca de 15 metros de altura cada, tombaram na manhã de quarta-feira (30), cerca de 15 dias após a inauguração do condomínio do programa Minha Casa Minha Vida
Jucelino Roncon, dono de uma empresa terceirizada que trabalhava em um dos reservatórios no momento da queda, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (31). A morte está sendo investigada pela Polícia Civil.

Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica

ABASTECIMENTO

Com o rompimento das torres, o fornecimento de água no condomínio ficou comprometido e a empresa instalou caixas d'águas provisórias. No entanto alguns moradores se queixaram da qualidade da água que está sendo abastecida.
"A Cobra Engenharia, mesmo estando de posse de todos os certificados e laudos da empresa contratada que garantem a qualidade da água potável, solicitou que a empresa que fornece a água faça uma limpeza das caixas d’aguas e após esta limpeza irá reabastecer as mesmas para utilização dos moradores", informou a empresa na nota.

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A construtora também destacou que uma solução definitiva para o reabastecimento de água dos prédios teve início nesta segunda (4), mas não deu prazo para conclusão.

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