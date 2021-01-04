Construtora inicia perícia e caixas-d'água devem ser removidas nesta terça

Desabamento aconteceu na quarta-feira (30) no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Em nota, a Cobra Engenharia afirmou que os laudos devem ficar prontos em 30 dias. Segundo a empresa, a previsão é que, com a perícia feita nesta segunda, as torres sejam retiradas na terça-feira (5) para que se iniciem os trabalhos de reparo nos dois prédios afetados, que seguem interditados. Os moradores desses blocos estão hospedados em um hotel pago pela construtora.

As duas torres, com cerca de 15 metros de altura cada, tombaram na manhã de quarta-feira (30), cerca de 15 dias após a inauguração do condomínio do programa Minha Casa Minha Vida

Jucelino Roncon, dono de uma empresa terceirizada que trabalhava em um dos reservatórios no momento da queda, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (31) . A morte está sendo investigada pela Polícia Civil.

Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica

ABASTECIMENTO

Com o rompimento das torres, o fornecimento de água no condomínio ficou comprometido e a empresa instalou caixas d'águas provisórias. No entanto alguns moradores se queixaram da qualidade da água que está sendo abastecida.

"A Cobra Engenharia, mesmo estando de posse de todos os certificados e laudos da empresa contratada que garantem a qualidade da água potável, solicitou que a empresa que fornece a água faça uma limpeza das caixas d’aguas e após esta limpeza irá reabastecer as mesmas para utilização dos moradores", informou a empresa na nota.

A construtora também destacou que uma solução definitiva para o reabastecimento de água dos prédios teve início nesta segunda (4), mas não deu prazo para conclusão.