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Queda de caixas-d'água

Construtora vai pagar hospedagem a moradores afetados por desabamento

Cobra Engenharia informou que está colaborando com as autoridades na apuração do caso e que vai enviar caminhões-pipa para abastecimento dos moradores do Residencial São Roque, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 19:42

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 19:42

Parte do prédio ficou destruído após queda de torre-d'água em Padre Gabriel, Cariacica
Parte do prédio ficou destruído após queda de torre-d'água em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Após a interdição de dois dos 14 blocos do Residencial São Roque em função do desabamento de duas caixas-dágua na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, a Cobra Engenharia, construtora responsável pelo empreendimento, afirmou que fornecerá hospedagem aos moradores que tiveram que deixar suas casas. Em nota, a empresa também informou que vai ajudar com a alimentação e enviará caminhões-pipa para abastecimento do condomínio.
A Cobra Engenharia afirmou que está "colaborando com as autoridades na busca da resolução dos problemas com a maior brevidade possível" e que está prestando a devida assistência aos moradores. O condomínio, do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, foi inaugurado no dia 14, há pouco mais de duas semanas.

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A empresa está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água", diz em nota.
Além disso, a construtora informou que acionou a empresa responsável por projetar, produzir e montar as torres-d'água a fim de esclarecer as razões da queda e sobre as providências que serão tomadas.  A Cobra não divulgou o nome da empresa, apenas que trata-se de uma firma com sede em São Paulo. 

Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica

A queda das torres com altura de 15 metros atingiu prédios e deixou uma pessoa ferida. Segundo uma testemunha que estava na hora do desabamento, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois.
Com o acidente, parte do prédio atingido pela torre pode ser demolida, segundo análise prévia da Defesa Civil, que interditou dois dos 14 blocos, impactando 40 famílias. As imagens do desabamento são impressionantes.

O que diz a Cobra Engenharia

A empresa está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água.

A empresa paulista responsável por projetar, produzir e montar as torres de água foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável.

A empresa lamenta o ocorrido e vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores.

A Cobra Engenharia atua no segmento de construções no Programa Minha Casa Minha Vida desde a implementação do programa, sempre prezando pela qualidade das obras, segurança e solidez nas construções, aplicando a melhor técnica e usando produtos de qualidade em todos os seus empreendimentos. A empresa vem colaborando com as autoridades na busca da resolução dos problemas com a maior brevidade possível.

Veja a nota na íntegra

A Caixa Econômica Federal, esclareceu que, após ser informada pela Prefeitura de Cariacica sobre o desabamento de reservatórios de água do Residencial São Roque, imediatamente enviou equipe técnica ao local e acionou a construtora Cobra Engenharia para prestar atendimento às famílias e implementar as medidas emergenciais necessárias.
Segundo o banco, a construtora é a responsável pelo atendimento emergencial às famílias, bem como pelas providências necessárias ao restabelecimento do abastecimento de água e demais reparos necessários nas edificações. 

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O CONDOMÍNIO

O residencial teve obras iniciadas em 2018, na gestão de Michel Temer, e contou com investimento de R$ 41,8 milhões (sendo R$ 40,6 milhões federais e R$ 1,2 milhão do Estado). 
Os apartamentos são de dois quartos, com 49,70 m² de área cada um. O condomínio também conta com parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas e gás encanado.
A seleção das famílias foi realizada pela Prefeitura de Cariacica, de acordo com os critérios definidos pelo governo federal e pelo município, e contempla grupos familiares com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

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