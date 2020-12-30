Construtora vai pagar hospedagem a moradores afetados por desabamento

A empresa está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água.



A empresa paulista responsável por projetar, produzir e montar as torres de água foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável.



A empresa lamenta o ocorrido e vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores.

A Cobra Engenharia atua no segmento de construções no Programa Minha Casa Minha Vida desde a implementação do programa, sempre prezando pela qualidade das obras, segurança e solidez nas construções, aplicando a melhor técnica e usando produtos de qualidade em todos os seus empreendimentos. A empresa vem colaborando com as autoridades na busca da resolução dos problemas com a maior brevidade possível.

