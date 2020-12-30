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Minha Casa Minha Vida

496 famílias moram em condomínio onde caixas-d'água desabaram em Cariacica

Empreendimento foi inaugurado no dia 14 de dezembro após quase três anos em obras e custou mais de R$ 40 milhões. Cerca de 2 mil famílias de baixa renda foram beneficiadas com os imóveis, segundo o governo federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 15:10

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:10

Caixas d'água desabam de prédios do Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel, Cariacica
Caixas d'água desabam de prédios do Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Há pouco mais de duas semanas, mais exatamente no dia 14 de dezembro, foram inauguradas as obras do Residencial São Roque I e II no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, e entregues os imóveis para quase 500 famílias. A alegria deu lugar ao desespero nesta quarta-feira (30), quando duas caixas-d'água da altura de 15 metros desabaram no condomínio e deixaram um ferido.
O empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida  do governo federal  contempla 496 moradias para famílias de baixa renda, beneficiando quase 2 mil pessoas, segundo informou na ocasião o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 

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Com o acidente, parte do prédio atingido pela torre pode ser demolida, segundo análise prévia da Defesa Civil. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e dois dos 14 blocos foram interditados. As imagens do desabamento são impressionantes.
Uma das torres caiu em cima do quinto andar de um dos prédios e ficou encostada no topo da estrutura. A outra torre desabou no chão. Um trabalhador que fazia manutenção em uma das caixas teve ferimentos na perna e na cabeça e foi levado para um hospital.

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O CONDOMÍNIO

O residencial teve obras iniciadas em 2018, na gestão de Michel Temer, e contou com investimento de R$ 41,8 milhões (sendo R$ 40,6 milhões federais e R$ R$ 1,2 milhão do Estado). O ministro Rogério Marinho veio para a inauguração, que também contou com a presença do prefeito Juninho e do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.
Obra do Residencial São Roque foi inaugurada pelo ministro Rogério Marinho no dia 14 de dezembro
Obra do Residencial São Roque foi inaugurada pelo ministro Rogério Marinho no dia 14 de dezembro Crédito: Governo do ES/Divulgação
Os apartamentos são de dois quartos, com 49,70 m² de área cada um. O condomínio também conta com parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas e gás encanado.
A seleção das famílias foi realizada pela Prefeitura de Cariacica, de acordo com os critérios definidos pelo governo federal e pelo município, e contempla grupos familiares com renda mensal de até R$ 1,8 mil.
Na cerimônia de inauguração, 100 famílias receberam as chaves das casas das mãos do ministro Rogério Marinho e das demais autoridades presentes. O restante recebeu no dia seguinte, diretamente com a Prefeitura de Cariacica. 
Na ocasião, a servidora municipal Kennia Andrade, técnica do Trabalho Social da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica (Semdec), explicou que as famílias iriam se mudar para o local seguindo um cronograma de mudanças feito pela prefeitura com dia e horário para cada um. 

Caixas-d'água desabam de prédios em Padre Gabriel, Cariacica

OUTRO LADO

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que tão logo teve ciência do desabamento solicitou providências à Caixa, que é a responsável pela contratação e acompanhamento da obra.
"As equipes técnicas do MDR e da Caixa estão trabalhando em conjunto com a construtora responsável pela obra, para o atendimento emergencial às famílias, a rápida apuração das causas do desabamento, bem como a apresentação de soluções que serão empregadas para o restabelecimento da infraestrutura", afirmou em nota.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Caixa Econômica Federal informou em nota que uma equipe técnica do banco está no local e acompanha o atendimento emergencial às famílias, que deverá ser realizado pela construtora, bem como as ações que serão adotadas para restabelecimento da infraestrutura do empreendimento.
A Prefeitura de Cariacica informou que, no empreendimento, teve função apenas de cadastrar famílias que não possuíam casa própria e que habitavam áreas de risco ou estavam em situação habitacional precária. 
A Cobra Engenharia, responsável pela execução do empreendimento, afirmou que "está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água".
Segundo a construtora, uma empresa paulista foi a responsável por projetar, produzir e montar as torres d'água. "[A empresa] foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável".
A Cobra Engenharia lamentou o ocorrido e afirmou que "vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores" e que "vem colaborando com as autoridades na busca da resolução dos problemas com a maior brevidade possível".

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