496 famílias moram em condomínio onde caixas-d'água desabaram em Cariacica

Caixas d'água desabam de prédios do Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

O empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida  do governo federal  contempla 496 moradias para famílias de baixa renda, beneficiando quase 2 mil pessoas, segundo informou na ocasião o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

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Uma das torres caiu em cima do quinto andar de um dos prédios e ficou encostada no topo da estrutura. A outra torre desabou no chão. Um trabalhador que fazia manutenção em uma das caixas teve ferimentos na perna e na cabeça e foi levado para um hospital.

O CONDOMÍNIO

O residencial teve obras iniciadas em 2018, na gestão de Michel Temer, e contou com investimento de R$ 41,8 milhões (sendo R$ 40,6 milhões federais e R$ R$ 1,2 milhão do Estado). O ministro Rogério Marinho veio para a inauguração , que também contou com a presença do prefeito Juninho e do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Obra do Residencial São Roque foi inaugurada pelo ministro Rogério Marinho no dia 14 de dezembro Crédito: Governo do ES/Divulgação

Os apartamentos são de dois quartos, com 49,70 m² de área cada um. O condomínio também conta com parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas e gás encanado.

A seleção das famílias foi realizada pela Prefeitura de Cariacica, de acordo com os critérios definidos pelo governo federal e pelo município, e contempla grupos familiares com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

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Na cerimônia de inauguração, 100 famílias receberam as chaves das casas das mãos do ministro Rogério Marinho e das demais autoridades presentes. O restante recebeu no dia seguinte, diretamente com a Prefeitura de Cariacica.

Na ocasião, a servidora municipal Kennia Andrade, técnica do Trabalho Social da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica (Semdec), explicou que as famílias iriam se mudar para o local seguindo um cronograma de mudanças feito pela prefeitura com dia e horário para cada um.

Caixas-d'água desabam de prédios em Padre Gabriel, Cariacica

OUTRO LADO

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que tão logo teve ciência do desabamento solicitou providências à Caixa, que é a responsável pela contratação e acompanhamento da obra.

"As equipes técnicas do MDR e da Caixa estão trabalhando em conjunto com a construtora responsável pela obra, para o atendimento emergencial às famílias, a rápida apuração das causas do desabamento, bem como a apresentação de soluções que serão empregadas para o restabelecimento da infraestrutura", afirmou em nota.

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Caixa Econômica Federal informou em nota que uma equipe técnica do banco está no local e acompanha o atendimento emergencial às famílias, que deverá ser realizado pela construtora, bem como as ações que serão adotadas para restabelecimento da infraestrutura do empreendimento.

A Prefeitura de Cariacica informou que, no empreendimento, teve função apenas de cadastrar famílias que não possuíam casa própria e que habitavam áreas de risco ou estavam em situação habitacional precária.

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A Cobra Engenharia, responsável pela execução do empreendimento, afirmou que "está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água".

Segundo a construtora, uma empresa paulista foi a responsável por projetar, produzir e montar as torres d'água. "[A empresa] foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável".