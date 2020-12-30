Parte de prédio atingido por torre-d'água pode ser demolida

A análise preliminar é de que dois andares do edifício podem ser derrubados de modo a evitar novos problemas. As informações foram obtidas pelo repórter Caique Verli com os especialistas que estão no local.
ENTENDA
Duas semanas depois de serem inaugurados, edifícios de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal , em Padre Gabriel, Cariacica, tiveram duas caixas-d'água rompidas. Imagens impressionantes mostram uma das caixas, em formato de torre, desabando. O Corpo de Bombeiros está no local e a área foi isolada.
Segundo uma testemunha que estava na hora do desabamento, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois.
Em resposta à demanda da reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado "para atender uma ocorrência de queda de estrutura, por volta das 9h, em um condomínio do bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Assim que chegaram ao local, as guarnições constataram que duas caixas-dágua, com cerca de 15 metros de altura cada, haviam cedido, sendo que uma delas atingiu o teto e o quinto andar de um dos edifícios".
Segundo a corporação, os militares identificaram que uma vítima, que estaria trabalhando na torre-d'água, havia sido atingida pela estrutura e estava com ferimentos no local, inconsciente. Na queda, ele foi parar no prédio
"As equipes subiram no topo da unidade e conseguiram realizar o resgate, sendo o homem conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Foi verificado que a laje do 5º andar do último pavimento está prestes a ceder. Ao todo, foram evacuados 14 blocos do condomínio".
Em nota, a Caixa, que é responsável pelo MCMV, diz que uma equipe técnica do banco está no local e acompanha o atendimento emergencial às famílias, que deverá ser realizado pela construtora, bem como as ações que serão adotadas para restabelecimento da infraestrutura do empreendimento.
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informou que "equipes técnicas do MDR e da Caixa estão trabalhando em conjunto com a construtora responsável pela obra, para o atendimento emergencial às famílias, a rápida apuração das causas do desabamento, bem como a apresentação de soluções que serão empregadas para o restabelecimento da infraestrutura".
Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica
O QUE DIZ A CONSTRUTORA
A Cobra Engenharia, responsável pela execução do empreendimento, afirmou que "está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água".
Segundo a construtora, uma empresa paulista foi a responsável por projetar, produzir e montar as torres-d'água. "[A empresa] foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável".
A Cobra Engenharia lamentou o ocorrido e afirmou que "vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores" e que "vem colaborando com as autoridades na busca da resolução dos problemas com a maior brevidade possível".
O que diz a Cobra Engenharia
A empresa está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água.
A empresa paulista responsável por projetar, produzir e montar as torres de água foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável.
A empresa lamenta o ocorrido e vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores.
A Cobra Engenharia atua no segmento de construções no Programa Minha Casa Minha Vida desde a implementação do programa, sempre prezando pela qualidade das obras, segurança e solidez nas construções, aplicando a melhor técnica e usando produtos de qualidade em todos os seus empreendimentos. A empresa vem colaborando com as autoridades na busca da resolução dos problemas com a maior brevidade possível.