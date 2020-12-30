Condomínios no ES têm marcas de outros acidentes; veja mais casos

Desde então, já houve desabamento de pelo menos outros dois prédios, que se encontravam desabitados, e problemas estruturais foram identificados em estacionamentos e garagens de condomínios residenciais.

No caso do Residencial São Roque, em Cariacica, o empreendimento tinha sido inaugurado há apenas duas semanas. Segundo uma testemunha que estava na hora do desabamento, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando a estrutura caiu e atingiu o quinto andar de um dos prédios. A segunda caixa, do outro lado do residencial, também desabou 20 minutos depois, batendo na parede de um dos blocos.