Vídeo mostra momento em que caixa-d'água desaba em condomínio de Cariacica

Imagens impressionantes registradas por moradores mostram o momento em que uma das duas caixas-d'água que desabaram em um condomínio em Padre Gabriel, Cariacica,
atinge um prédio na manhã desta quarta-feira (30). As caixas são em formato de torre, sendo que cada uma tinha 15 metros de altura
. Um homem que fazia manutenção em uma das estruturas, que caiu e acabou atingindo a outra, ficou ferido teve ferimentos na perna e na cabeça e foi socorrido para um hospital.
O desabamento aconteceu duas semanas após a inauguração dos edifícios, que são do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Segundo uma testemunha que estava no local, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois.
O Corpo de Bombeiros
informou que foi acionado "para atender uma ocorrência de queda de estrutura, por volta das 9h, em um condomínio do bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Assim que chegaram ao local, as guarnições constataram que duas caixas-dágua, com cerca de 15 metros de altura cada, haviam cedido, sendo que uma delas atingiu o teto e o quinto andar de um dos edifícios".
Segundo a corporação, os militares identificaram que uma vítima, que estaria trabalhando no teto do prédio, havia sido atingida pela estrutura e estava com ferimentos no local, inconsciente. "As equipes subiram no topo da unidade e conseguiram realizar o resgate, sendo o homem conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Foi verificado que a laje do 5º andar do último pavimento está prestes a ceder. Ao todo, foram evacuados 14 blocos do condomínio".
Por fim, o Corpo de Bombeiros explicou que a ocorrência "fica a cargo da Defesa Civil Municipal, que tem atribuição para avaliar a parte estrutural". De acordo com a corporação, o local possui alvará de incêndio e pânico em dia.
A cerimônia de entrega das chaves dos edifícios, do programa Minha Casa Minha Vida, ocorreu no dia 14 de dezembro, e chegou a contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente. Quase 500 famílias foram beneficiadas. Veja abaixo imagens do condomínio antes e depois do desabamento das caixas-d'água.
A Cobra Engenharia, construtora responsável pelo empreendimento. Por meio de nota, afirmou que fornecerá hospedagem aos moradores que tiveram que deixar suas casas. A empresa também informou que vai ajudar com a alimentação e enviará caminhões-pipa para abastecimento do condomínio.