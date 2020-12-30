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Imagens impressionantes

Vídeo mostra momento em que caixa-d'água desaba em condomínio de Cariacica

Moradores registraram imagens de uma das caixas-d'água que desabaram em um condomínio no bairro Padre Gabriel caindo sobre um prédio. Um homem que fazia manutenção na estrutura ficou ferido

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 12:52
Imagem do momento em que uma caixa d'água desaba em Cariacica
Imagem do momento em que uma caixa-d'água desaba em Cariacica Crédito: Reprodução/Vídeo
Imagens impressionantes registradas por moradores mostram o momento em que uma das duas caixas-d'água que desabaram em um condomínio em Padre Gabriel, Cariacica, atinge um prédio na manhã desta quarta-feira (30). As caixas são em formato de torre, sendo que cada uma tinha 15 metros de altura. Um homem que fazia manutenção em uma das estruturas, que caiu e acabou atingindo a outra, ficou ferido teve ferimentos na perna e na cabeça e foi socorrido para um hospital.
O desabamento aconteceu duas semanas após a inauguração dos edifícios, que são do programa Minha Casa Minha Vida  do governo federal. Segundo uma testemunha que estava no local, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois.
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado "para atender uma ocorrência de queda de estrutura, por volta das 9h, em um condomínio do bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Assim que chegaram ao local, as guarnições constataram que duas caixas-dágua, com cerca de 15 metros de altura cada, haviam cedido, sendo que uma delas atingiu o teto e o quinto andar de um dos edifícios".
Segundo a corporação, os militares identificaram que uma vítima, que estaria trabalhando no teto do prédio, havia sido atingida pela estrutura e estava com ferimentos no local, inconsciente. "As equipes subiram no topo da unidade e conseguiram realizar o resgate, sendo o homem conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Foi verificado que a laje do 5º andar do último pavimento está prestes a ceder. Ao todo, foram evacuados 14 blocos do condomínio".

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Por fim, o Corpo de Bombeiros explicou que a ocorrência "fica a cargo da Defesa Civil Municipal, que tem atribuição para avaliar a parte estrutural". De acordo com a corporação, o local possui alvará de incêndio e pânico em dia.

EDIFÍCIO FOI ENTREGUE NO DIA 14

A cerimônia de entrega das chaves dos edifícios, do programa Minha Casa Minha Vida, ocorreu no dia 14 de dezembro, e chegou a contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente. Quase 500 famílias foram beneficiadas. Veja abaixo imagens do condomínio antes e depois do desabamento das caixas-d'água.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO

A Cobra Engenharia, construtora responsável pelo empreendimento. Por meio de nota, afirmou que fornecerá hospedagem aos moradores que tiveram que deixar suas casas. A empresa também informou que vai ajudar com a alimentação e enviará caminhões-pipa para abastecimento do condomínio.

O que diz a Cobra Engenharia

A empresa está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água.

A empresa paulista responsável por projetar, produzir e montar as torres de água foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável.

A empresa lamenta o ocorrido e vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores.

A Cobra Engenharia atua no segmento de construções no Programa Minha Casa Minha Vida desde a implementação do programa, sempre prezando pela qualidade das obras, segurança e solidez nas construções, aplicando a melhor técnica e usando produtos de qualidade em todos os seus empreendimentos. A empresa vem colaborando com as autoridades na busca da resolução dos problemas com a maior brevidade possível.

Veja a nota na íntegra

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