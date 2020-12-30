Caixa vai realizar perícia para descobrir causa de desabamento em Cariacica

Acidente aconteceu no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, São Roque, em Padre Gabriel Crédito: Vitor Jubini

O banco, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, realizará perícia técnica para identificar as causas do problema e as responsabilidades, bem como continuará acompanhando a situação do empreendimento até a sua solução plena, dando o suporte técnico necessário para resguardar o patrimônio e segurança das famílias, informou.

Segundo uma testemunha que estava na hora do desabamento, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois. O homem ferido foi levado para o hospital em estado grave, segundo os Bombeiros.

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Em nota, a Caixa informou que, tão logo foi informada sobre o incidente, enviou uma equipe técnica ao local e acionou a construtora Cobra Engenharia, responsável pelas obras, para prestar atendimento às famílias e implementar as medidas emergenciais necessárias.

Já a Cobra Engenharia afirmou que o projeto, produção e a montagem das torres d'água foram realizados por uma empresa paulista terceirizada, cujo nome não foi informado. A construtora afirmou ter acionado essa firma para se posicionar sobre as razões do desabamento e para que sejam tomadas as devidas providências.

A Cobra Engenharia também afirmou estar prestando a assistência necessária aos moradores, incluindo fornecimento de água potável, alimentação e hospedagem. Apontou ainda que está providenciando caminhões-pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água.

A empresa lamenta o ocorrido e vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores.

Caixas-d'água desabam de prédios em Padre Gabriel, Cariacica

O CONDOMÍNIO

O residencial teve obras iniciadas em 2018, na gestão de Michel Temer, e contou com investimento de R$ 41,8 milhões (sendo R$ 40,6 milhões federais e R$ 1,2 milhão do Estado).