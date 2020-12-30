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Queda de caixas-d'água

Caixa vai realizar perícia para descobrir causa de desabamento em Cariacica

Condomínio do programa Minha Casa Minha Vida foi entregue há apenas duas semanas. Homem que fazia a manutenção em uma das caixas-d'água teve ferimentos na perna e na cabeça e foi levado para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 20:47

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 20:47

Caixas d'água desabam em condomínio de Cariacica
Acidente aconteceu no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, São Roque, em Padre Gabriel Crédito: Vitor Jubini
A Caixa Econômica Federal informou que vai realizar uma perícia para descobrir os fatores levaram ao desabamento das duas caixas-d'água do Residencial São Roque I e II, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (30). O empreendimento é do programa Minha Casa Minha Vida e foi inaugurado há apenas duas semanas.  
O banco, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, realizará perícia técnica para identificar as causas do problema e as responsabilidades, bem como continuará acompanhando a situação do empreendimento até a sua solução plena, dando o suporte técnico necessário para resguardar o patrimônio e segurança das famílias, informou.

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Segundo uma testemunha que estava na hora do desabamento, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois. O homem ferido foi levado para o hospital em estado grave, segundo os Bombeiros.
Com o acidente, parte do prédio atingido pela torre pode ser demolida, segundo análise prévia da Defesa Civil. Toda a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros no primeiro momento, mas, depois de uma avaliação da Defesa Civil, apenas dois dos 14 blocos foram interditados. As imagens do desabamento são impressionantes.
Em nota, a Caixa informou que, tão logo foi informada sobre o incidente, enviou uma equipe técnica ao local e acionou a construtora Cobra Engenharia, responsável pelas obras, para prestar atendimento às famílias e implementar as medidas emergenciais necessárias.
Já a Cobra Engenharia afirmou que o projeto, produção e a montagem das torres d'água foram realizados por uma empresa paulista terceirizada, cujo nome não foi informado. A construtora afirmou ter acionado essa firma para se posicionar sobre as razões do desabamento e para que sejam tomadas as devidas providências.

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A Cobra Engenharia também afirmou estar prestando a assistência necessária aos moradores, incluindo fornecimento de água potável, alimentação e hospedagem. Apontou ainda que está providenciando caminhões-pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água.
A empresa lamenta o ocorrido e vem trabalhando incansavelmente na solução dos problemas e buscando as causas do infortúnio e se compromete a acompanhar e cobrar ações para a resolução, o mais breve possível, para a volta da normalidade dos moradores.

Caixas-d'água desabam de prédios em Padre Gabriel, Cariacica

O CONDOMÍNIO

O residencial teve obras iniciadas em 2018, na gestão de Michel Temer, e contou com investimento de R$ 41,8 milhões (sendo R$ 40,6 milhões federais e R$ 1,2 milhão do Estado). 
Os apartamentos são de dois quartos, com 49,70 m² de área cada um. O condomínio também conta com parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas e gás encanado. A seleção das famílias foi realizada pela Prefeitura de Cariacica, de acordo com os critérios definidos pelo governo federal e pelo município, e contempla grupos familiares com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

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