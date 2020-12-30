Duas caixas-d'água desabam em cima de prédio em Cariacica

Caixas-d'água desabam de prédios do Minha Casa Minha Vida Crédito: Heberton Silva

Segundo uma testemunha que estava na hora do desabamento, um homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois.

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"Foi um barulho imenso, tremeu tudo. A gente achou que o prédio estava caindo. Saímos correndo e quando chegamos do lado de fora vimos que a caixa-d'água tinha caído em cima do apartamento" - - Moradora

A Gazeta, o Em resposta à demanda da reportagem de, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado "para atender uma ocorrência de queda de estrutura, por volta das 9h, em um condomínio do bairro Padre Gabriel, em Cariacica.

Assim que chegaram ao local, as guarnições constataram que duas caixas-dágua, com cerca de 15 metros de altura cada, tinham cedido, sendo que uma delas atingiu o teto e o quinto andar de um dos edifícios".

Segundo a corporação, os militares identificaram que uma vítima, que estaria trabalhando na torre-d'água, havia sido atingido pela estrutura e estava com ferimentos no local, inconsciente. Ele foi encontrado no teto do prédio atingido.

"As equipes subiram no topo da unidade e conseguiram realizar o resgate, sendo o homem conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Foi verificado que a laje do 5º andar do último pavimento está prestes a ceder", afirma o Corpo de Bombeiros em nota.

Por fim, o Corpo de Bombeiros explicou que a ocorrência "fica a cargo da Defesa Civil Municipal, que tem atribuição para avaliar a parte estrutural". De acordo com a corporação, o local tem alvará de incêndio e pânico em dia.

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3 BLOCOS ESTÃO INTERDITADOS

De acordo com o tenente Emerson, do Corpo de Bombeiros, a princípio, três dos 14 blocos foram interditados. Após o desastre ocorrido na manhã desta quarta-feira (30), o bloco 6, do condomínio São Roque 2, e o bloco 5, do condomínio São Roque 1, foram isolados pela Defesa Civil de Cariacica.

No final da tarde, moradores voltaram para retirar pertencentes das casas. No total, são 40 apartamentos nos dois blocos interditados, segundo apurou A Gazeta. Mas nem todos os imóveis já estavam ocupados, visto que algumas famílias ainda iriam se mudar para o local nos próximos dias.

Ainda segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, a vítima que se feriu é um eletricista, que foi contratado pela construtora do condomínio para verificar um problema na caixa-d'água.

"A vítima estava fazendo manutenção na caixa-d'água. Quando a caixa caiu, ela foi arremessada para cima do prédio. Quando socorremos, o estado dele era grave", afirmou.

"Eu estava dormindo. Ouvi um barulho, meu prédio tremeu e o síndico mandou descer todo mundo porque tinha risco de desabar. Do jeito que eu acordei, eu desci. Não deu para pegar nada" Renilda Soares - Moradora de um dos prédios atingidos

Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica

EDIFÍCIO FOI ENTREGUE NO DIA 14

A cerimônia de entrega das chaves dos edifícios, do programa Minha Casa Minha Vida, ocorreu no dia 14 de dezembro, e chegou a contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente. Quase 500 famílias foram beneficiadas.

Veja imagens do condomínio antes e depois do desabamento das caixas-d'água.

MORADORES ESTAVAM SEM ÁGUA

Moradora do condomínio, Carina Oliveira Santos diz que o episódio poderia ter sido evitado. Ela mora em frente a um dos prédios em que a caixa-d'água caiu e conta que os moradores estavam sem água desde o dia 18 de dezembro.

"Desde o dia 18 a gente vem fazendo reclamações em decorrência da falta de água aqui no condomínio. Não foi tomado providência nenhuma e hoje foi o resultado da falta de importância que deram para as nossas reclamações. A gente olhava e via as caixas balançando. É uma situação que já estava anunciada. Agora a gente não pode se aproximar nem para pegar um documento, uma roupa. Muitas pessoas não tem nem para onde ir", reclama.

Outra moradora diz que o apartamento onde morava com os filhos ficou completamente cheio de água. "Acabou de ser entregue. Cheia de burocracia para gente receber, para agora acontecer essa tragédia. Minhas crianças estavam em casa, e desceram correndo. O quarto das crianças encheu de água. O meu apartamento foi afetado, não tem como voltar para lá", afirmou Shirley Jane.

"Isso aqui foi um sonho que se tornou um pesadelo desde o dia que a gente veio para cá" Carina Oliveira Santos - Moradora

PARTE DE PRÉDIO PODE SER DEMOLIDA

Após análise preliminar da estrutura, a Defesa Civil avalia que parte do prédio sobre o qual uma torre-dágua desabou na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, pode ser demolida.

A previsão inicial é de que dois andares do edifício podem ser derrubados de modo a evitar novos problemas . As informações foram obtidas pelo repórter Caique Verli com os especialistas que estão no local.

496 FAMÍLIAS MORAM NO CONDOMÍNIO

O empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida  do governo federal  contempla 496 moradias para famílias de baixa renda , beneficiando quase 2 mil pessoas, segundo informou na ocasião o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Há pouco mais de duas semanas, mais exatamente no dia 14 de dezembro, foram inauguradas as obras do Residencial São Roque I e II no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, e entregues os imóveis para quase 500 famílias.

Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica

O QUE DIZ A CAIXA

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Caixa Econômica Federal informou em nota que uma equipe técnica do banco está no local e acompanha o atendimento emergencial às famílias, que deverá ser realizado pela construtora, bem como as ações que serão adotadas para restabelecimento da infraestrutura do empreendimento.

O QUE DIZ O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que tão logo teve ciência do desabamento solicitou providências à Caixa, que é a responsável pela contratação e acompanhamento da obra.

"As equipes técnicas do MDR e da Caixa estão trabalhando em conjunto com a construtora responsável pela obra, para o atendimento emergencial às famílias, a rápida apuração das causas do desabamento, bem como a apresentação de soluções que serão empregadas para o restabelecimento da infraestrutura", afirmou em nota.

Corpo de Bombeiros está no local e área foi isolada Crédito: Heberton Silva

O QUE DIZ A CONSTRUTORA

A Cobra Engenharia, responsável pela execução do empreendimento, afirmou que "está fornecendo os cuidados necessários para os moradores, incluindo fornecimento de água potável e alimentação e hospedagem. Está providenciando carros pipa para o condomínio e já trabalha na solução para o restabelecimento do fornecimento de água".

Segundo a construtora, uma empresa paulista foi a responsável por projetar, produzir e montar as torres d'água. "[A empresa] foi acionada desde o momento do acontecido estando a Cobra Engenharia no aguardo de posicionamento acerca das razões do incidente e providências por parte da responsável".