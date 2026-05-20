ES deixou de registrar 500 mortes e 200 nascimentos em cartórios

Quanto às mortes no Espírito Santo, o Sinoreg-ES diz que a taxa de sub-registro também apresentou queda em relação a 2015. Em 2024, o índice estimado foi de 1,80%, enquanto em 2015 o índice era de 2,90%.





Embora, na avaliação de Fabiana Aurich, a falta de registro de nascimento seja mais problemática, porque dificulta acesso a serviços de saúde, educação e assistência, há uma preocupação de também eliminar os sub-registros de óbitos.





"Há uma exigência normativa que só se encerra com registro. Mas, no interior, ainda há prática de enterrar sem a documentação. Se a pessoa não tem bens, não tem previdência, acaba ficando dessa forma mesmo", comenta a vice-presidente do Sinoreg-ES, acrescentando que o CNJ promove mutirões para regularizar os registros de nascimentos e óbitos.