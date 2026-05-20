Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Se Cuida
  • 4 mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros
Se cuida

4 mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

Conteúdos populares na internet incentivam práticas que podem comprometer dentes e gengivas

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 19:12

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 mai 2026 às 19:12
Tratamentos dentários feitos em casa podem trazer riscos à saúde bucal (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)
Tratamentos dentários feitos em casa podem trazer riscos à saúde bucal Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
Vídeos com receitas caseiras para clarear os dentes e promessas de “sorriso perfeito” têm ganhado espaço nas redes sociais. No entanto, a popularização dessas práticas preocupa especialistas, que alertam para os riscos da automedicação e dos tratamentos dentários feitos sem orientação profissional.
Entre os conteúdos mais populares, estão receitas com bicarbonato de sódio, carvão ativado e água oxigenada para clareamento dental , além da compra de alinhadores sem acompanhamento odontológico.
Segundo o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Guilherme Andrade Lima, o uso inadequado de produtos e técnicas divulgadas na internet pode causar sensibilidade , desgaste do esmalte dentário, lesões na gengiva e até problemas mais graves na estrutura dos dentes. “Muitos conteúdos nas redes sociais simplificam procedimentos que precisam de avaliação profissional. O que parece inofensivo pode gerar consequências irreversíveis para a saúde bucal”, alerta.
Avaliação odontológica é fundamental antes de qualquer procedimento estético (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
Avaliação odontológica é fundamental antes de qualquer procedimento estético Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

A seguir, veja os principais mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros que se tornaram populares nas redes sociais e entenda como eles podem afetar a saúde bucal:

1. Bicarbonato clareia os dentes

Parcialmente verdade. O produto pode remover manchas superficiais, mas o uso frequente desgasta o esmalte dental.

2. Água oxigenada pode substituir clareamento dental

Mito. O uso inadequado de água oxigenada pode causar irritações e lesões na boca.

3. Alinhadores comprados pela internet funcionam da mesma forma que o tratamento profissional

Mito. Sem avaliação odontológica, o uso pode provocar problemas na mordida e movimentação incorreta dos dentes .

4. Receitas virais podem prejudicar a saúde bucal

Verdade. Algumas práticas podem agravar problemas já existentes e atrasar o diagnóstico correto.
Guilherme Andrade Lima reforça que procedimentos odontológicos devem sempre ser realizados com acompanhamento profissional. “A busca por resultados rápidos nas redes sociais não pode colocar a saúde em risco”, finaliza.
Por Priscila Dezidério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é condenado a mais de 16 anos por tentar matar companheira em Aracruz
Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória
Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória
Deputado federal Mário Frias
Dino pede explicações à Câmara sobre viagem de Mário Frias ao exterior

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados