Homem é condenado a mais de 16 anos por tentar matar companheira em Aracruz

A Justiça condenou Darli Viana de Oliveira, 43 anos, a 16 anos e 8 meses de prisão por tentar matar a companheira, Deosdete Amaral, com golpes de facão no bairro Jequitibá, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (20) e durou cerca de sete horas.
O crime aconteceu em 4 de março de 2024, durante uma briga do casal. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a mulher ensanguentada na janela da residência pedindo socorro. Darli fugiu logo depois para o município da Serra, onde foi preso dias depois.
O homem foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado com as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.