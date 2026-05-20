Justiça

Homem é condenado a mais de 16 anos por tentar matar companheira em Aracruz

O julgamento durou cerca de sete horas e condenou Darli Viana de Oliveira por tentativa de feminicídio qualificado

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 19:15

Luana Luiza

A Justiça condenou Darli Viana de Oliveira, 43 anos, a 16 anos e 8 meses de prisão por tentar matar a companheira, Deosdete Amaral, com golpes de facão no bairro Jequitibá, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (20) e durou cerca de sete horas.

O crime aconteceu em 4 de março de 2024, durante uma briga do casal. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a mulher ensanguentada na janela da residência pedindo socorro. Darli fugiu logo depois para o município da Serra, onde foi preso dias depois.

O homem foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado com as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.

