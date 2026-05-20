Professor e servidora da Ufes são condenados em mais de meio milhão por propina

Uma servidora e um professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram condenados a devolver mais de meio milhão de reais aos cofres públicos por participação em um esquema de propina. A Justiça Federal conclui que houve irregularidades em contratos com uma empresa de serviços de limpeza. Além da condenação judicial, a servidora também respondeu a um processo administrativo da instituição de ensino e foi demitida.





A sentença foi assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Cível de Vitória, na última quinta-feira (14).





A decisão condena Antônio Paulo Nascimento ao pagamento de multa civil de R$ 50 mil. Ele é apontado no processo como sócio oculto da empresa beneficiada pelo esquema, a CEP Serviços e Projetos, responsável por atividades de limpeza e manutenção nos campi da instituição. Pelas regras, Nascimento não poderia ser sócio ou dono de qualquer empresa por atuar como professor da Ufes em regime de dedicação exclusiva, no período dos fatos.





Já a servidora Rosália Antunes de Souza foi condenada a devolver R$ 200 mil aos cofres públicos, referentes ao valor das irregularidades cometidas e à multa civil aplicada. Segundo a ação, ela teria recebido propina para beneficiar a CEP em contratos com a universidade.





Vânia Maria Cestaro Pereira, identificada na ação como sócia formal da empresa, foi multada em R$ 15 mil por participação nas irregularidades.





Além das condenações individuais, os réus terão de devolver, de forma solidária, R$ 271.125,95 aos cofres públicos. O valor corresponde aos prejuízos provocados pelo esquema denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2022, segundo o andamento processual.





Com base na sentença judicial, a soma total dos valores pecuniários da condenação, incluindo multas individuais, perda de bens e o ressarcimento solidário ao erário, é de R$ 536.125,95. O dinheiro das reparações deverá ser revertido para Ufes, que terminou lesada pelas irregularidades.





A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com os advogados dos réus, apesar das tentativas feitas ao longo da tarde desta quarta-feira (20), por meio dos telefones vinculados aos escritórios de defesa.





Também não houve retorno dos contatos feitos com representantes ligados à empresa citada no processo como peça central das irregularidades.





A Ufes foi procurada, por meio da assessoria de comunicação, para comentar a decisão da 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Por nota, a instituição de ensino informou ainda não ter sido comunicada oficialmente sobre a sentença.





A universidade ainda acrescentou, no comunicado, que a servidora respondeu a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado em novembro de 2022, em razão de ofício encaminhado pelo MPF, informando o ajuizamento de ação penal contra ela. O PAD resultou na demissão da funcionária.





No que se refere ao professor, a Ufes disse que ele está aposentado desde maio de 2019.