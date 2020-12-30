Terminal de Itaparica abre na segunda quinzena de janeiro, diz DER-ES

Lona de cobertura foi instalada no Terminal de Itaparica há duas semanas Crédito: Divulgação/ DER-ES

Segundo Maretto, os últimos ajustes do terminal estão sendo realizados pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-GV) para que o local possa entrar em operação. Para isso, foi considerado um prazo de pelo menos 15 dias até a instalação de todos os equipamentos necessários.

Se precisar entrar ônibus aqui hoje, pode entrar, não tem problema. A questão é que a catraca eletrônica não está instalada, o Wi-Fi não está instalado, as câmeras de videomonitoramento também não estão colocadas. São atividades específicas da Ceturb, destacou.

No entanto, o diretor-presidente do DER-ES afirmou que esses serviços já estão sendo realizados e que o terminal será aberto definitivamente para a população na segunda quinzena de janeiro.

"Eu já vinha dizendo que estaríamos terminando a obra agora e que precisaríamos entre 15 e 20 dias para a Ceturb arrumar. E a notícia boa é que na segunda quinzena de janeiro o terminal abre para a população" Luiz César Maretto - Diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES)

TV Gazeta, a Ceturb-GV informou que serão necessários pelo menos 15 dias para a realização do comissionamento e início da operação a partir do momento da entrega. Também nesse período, será informado aos usuários sobre o retorno das operações com 32 linhas, com comunicação nos ônibus e também nos demais terminais do Em nota enviada à, a Ceturb-GV informou que serão necessários pelo menos 15 dias para a realização do comissionamento e início da operação a partir do momento da entrega. Também nesse período, será informado aos usuários sobre o retorno das operações com 32 linhas, com comunicação nos ônibus e também nos demais terminais do Sistema Transcol

HISTÓRICO

O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

Depois disso, um novo projeto foi feito para o terminal, com a instalação de uma cobertura em lonas tensionadas. As obras tiveram início em março. Segundo Maretto, o prazo para conclusão não foi considerado longo, visto 2020 atípico por conta da pandemia.

A obra não durou tanto tempo. Esse ano de pandemia foi difícil, as empresas tiveram dificuldades, essa lona veio da França. Tivemos alguns problemas, mas mesmo assim estamos conseguindo, em menos de um ano, finalizar a execução da obra, concluiu.