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"Últimos ajustes"

Obras do Terminal de Itaparica atrasam de novo e entrega fica para janeiro

Previsto para ter sua reforma finalizada neste mês, o terminal rodoviário  que está fechado desde 2018  agora ficará pronto em janeiro de 2021, quando voltará a operar, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 14:16

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:16

O Terminal está fechado desde 2018
Lona é instalada no Terminal de Itaparica Crédito: Divulgação/ DER-ES
Não será desta vez que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) vai cumprir o prazo dado para a entrega das obras do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, fechado desde julho de 2018. Previsto para ter sua reforma finalizada neste mês, o terminal rodoviário agora ficará pronto em janeiro de 2021, quando voltará a operar.
A informação é do próprio DER-ES, que explicou que as obras estão em fase final. O órgão instalou uma lona tensionada no lugar da antiga cobertura, que apresentou falhas na estrutura.
"O terminal está passando por últimos ajustes, como a fixação e tensionamento da membrana da cobertura. Além disso, a equipe da Ceturb já se encontra no Terminal executando outros serviços como instalação de aparelhos de ar condicionado no setor administrativo e instalação de catracas. O DER informa ainda que o Terminal será entregue e voltará a operar em janeiro de 2021", destacou o órgão.
Na semana passada, parte da lona de cobertura que começou a ser instalada no Terminal de Itaparica cedeu com o acúmulo de água da chuva que atingiu a Grande Vitória.
O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

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Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

HISTÓRICO DE PROMESSAS

No prazo inicial dado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio deste ano, porém a obra atrasou por conta, principalmente da pandemia do novo coronavírus.
Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro. Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa. Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma estava na reta final e que o órgão fazia um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.

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