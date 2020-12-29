Obras do Terminal de Itaparica atrasam de novo e entrega fica para janeiro

Lona é instalada no Terminal de Itaparica Crédito: Divulgação/ DER-ES

Terminal de Itaparica, em Não será desta vez que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) vai cumprir o prazo dado para a entrega das obras do, em Vila Velha , fechado desde julho de 2018. Previsto para ter sua reforma finalizada neste mês, o terminal rodoviário agora ficará pronto em janeiro de 2021, quando voltará a operar.

A informação é do próprio DER-ES, que explicou que as obras estão em fase final. O órgão instalou uma lona tensionada no lugar da antiga cobertura, que apresentou falhas na estrutura.

"O terminal está passando por últimos ajustes, como a fixação e tensionamento da membrana da cobertura. Além disso, a equipe da Ceturb já se encontra no Terminal executando outros serviços como instalação de aparelhos de ar condicionado no setor administrativo e instalação de catracas. O DER informa ainda que o Terminal será entregue e voltará a operar em janeiro de 2021", destacou o órgão.

O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

HISTÓRICO DE PROMESSAS

No prazo inicial dado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio deste ano, porém a obra atrasou por conta, principalmente da pandemia do novo coronavírus.