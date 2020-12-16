Terminal de Itaparica começa a ter lona de cobertura instalada; veja fotos

Lona é instalada no Terminal de Itaparica Crédito: Divulgação/ DER-ES

Your browser does not support the audio element. Terminal de Itaparica começa a ter lona de cobertura instalada

Terminal de Itaparica, em Faltando duas semanas para o fim do prazo de entrega das obras do, em Vila Velha , a equipe responsável pela reforma começou a instalar a lona tensionada que passa a cobrir a estrutura.

O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura.

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) , as intervenções ficarão prontas até o fim de 2020 e contemplam a instalação de uma membrana tensionada na nave principal e em duas marquises para proteção dos usuários que forem embarcar nos coletivos.

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"A nova cobertura vai apresentar maiores dimensões com uma tecnologia inovadora, proporcionando uma estrutura mais leve e integrada à paisagem urbana. A mesma tecnologia foi aplicada em obras de grande porte no País, como a cobertura do Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e o novo paddock do circuito de Interlagos, em São Paulo", afirmou o órgão.

Os números do novo terminal são os mesmos do antigo porque o serviço executado é de reconstrução e não ampliação. O Terminal de Itaparica terá 37 baias por onde deverão circular 32 linhas. A estimativa é de que, diariamente, cerca de 55 mil passageiros deverão transitar por lá.

HISTÓRICO DE ATRASOS

No prazo inicial dado pelo DER, a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio deste ano, porém a obra atrasou por conta, principalmente, da pandemia do novo coronavírus

Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro. Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa. Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma está na reta final e que o órgão faz um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.