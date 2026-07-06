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Frio não é desculpa: veja 8 atividades físicas ideais para praticar no inverno

Manter o corpo em movimento é importante para manter a saúde e o bem-estar na época mais gelada do ano

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 18:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 jul 2026 às 18:15
Movimentar o corpo no inverno é importante para manter a saúde e o bem-estar (Imagem: muse studio | Shutterstock)
Movimentar o corpo no inverno é importante para manter a saúde e o bem-estar Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock
Durante o inverno, o consenso diz que o mais confortável é ficar no sofá, comer chocolate e assistir a filmes ou séries. Treinar nos dias frios parece ser uma missão quase impossível, e a disposição dificilmente vence a batalha contra a queda de temperatura. Como resultado, quilos a mais e correria nos meses seguintes para compensar o tempo perdido.
Porém, é preciso compreender que praticar exercícios físicos regularmente é importante para manter a saúde e o bem-estar em todas as estações do ano, inclusive no inverno. Isso porque movimentar o corpo ajuda a fortalecer o sistema imunológico, reduzindo o risco de gripes e resfriados típicos desta estação.
Segundo a educadora física Telma Renata, a prática de atividade física regular, mesmo em dias frios, é essencial para o bem-estar e condicionamento físico. Assim como a constância nos treinos, a escolha das roupas também é importante para garantir um desempenho melhor. A profissional indica utilizar itens leves, confortáveis e apropriados para a modalidade escolhida, assim como peças protetoras em atividades ao ar livre para evitar o choque térmico. 
No inverno, diferentes tipos de exercícios podem ser feitos para manter o corpo ativo. Para quem ainda resiste a se movimentar em locais abertos, a dica da educadora física é optar por modalidades que possam ser feitas em academias, clubes ou, até mesmo, em casa.
A seguir, confira algumas práticas que você pode inserir na sua rotina durante o inverno!

1. Musculação

A musculação costuma ser feita dentro de academias e com auxílio de um personal trainer. O profissional passa a série de exercícios mais adequada ao objetivo do aluno, que pode ser emagrecimento, ganho de massa muscular ou hipertrofia. 
Geralmente, as academias são fechadas e aquecidas no inverno, o que proporciona mais conforto nos dias gelados. No entanto, quem ainda assim apresentar resistência pode buscar orientação profissional para saber como fazer os exercícios em casa. O educador físico dará dicas de como substituir os pesos e aparelhos por objetos comuns do dia a dia.

2. Ciclismo

O ciclismo é uma excelente forma de fortalecer a musculatura, especialmente das pernas e dos glúteos. Os músculos das coxas, das panturrilhas e dos quadríceps são ativados durante o movimento de pedalar, o que ajuda a tonificá-los.
A prática é ao ar livre e, dependendo do local, promove o contato com a natureza. No inverno, é importante optar por roupas de proteção térmica para não causar problemas à saúde. Para quem não gosta de sair de casa ou se locomover pela cidade, é possível substituir pela bicicleta ergométrica.

3. Treino com kettlebell

O treino com kettlebell é uma excelente opção para fortalecer o abdômen, definir a musculatura e desenvolver força. A prática é acessível e, diferentemente da musculação tradicional feita em máquinas, utiliza um peso em formato de sino com alça, que permite movimentos mais dinâmicos e funcionais.
O equipamento é fácil de encontrar e, por isso, além das academias — especialmente as de crossfit — também pode ser usado em treinos em casa. No entanto, é fundamental contar com a orientação de um profissional, especialmente no início, para escolher a carga adequada e aprender a técnica correta dos movimentos, evitando lesões e garantindo melhores resultados.
A corrida regular ajuda a aumentar a sensação de bem-estar (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
A corrida regular ajuda a aumentar a sensação de bem-estar Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

4. Caminhadas e corridas

A caminhada regular aumenta a produção de endorfinas, hormônios relacionados ao bem-estar, proporcionando mais energia e disposição para realizar as tarefas diárias. Tanto caminhar quanto correr são atividades democráticas, pois podem ser praticadas por pessoas de diferentes idades e biotipos — só dependem da autorização médica.
Assim como o ciclismo, a modalidade também pode ser feita ao ar livre para aumentar o contato com a natureza, algo benéfico para a respiração.O exercício pode ser feito em grupo, o que motiva a sair de casa para se movimentar. Mas se a preguiça persistir, opte pela esteira. No aparelho, é possível controlar a intensidade da prática e adicionar tempo — tudo isso sem sair de casa ou da academia.

5. Danças

Dançar também é uma opção válida para os dias mais frios. A modalidade movimenta o corpo, auxilia na autoestima, melhora a flexibilidade e ainda pode ser uma prática divertida para quem não é chegado ao exercício tradicional.Ela é recomendada para todas as idades e níveis de condicionamento. Por oferecer inúmeros benefícios, mesmo quem nunca praticouatividades físicaspode iniciar a prática.
Há diversos estilos de dança disponíveis nas escolas e academias. Porém, as plataformas on-line oferecem um leque ainda mais vasto, além da possibilidade de repetir os movimentos caso não sejam facilmente assimilados. O professor ensina o passo a passo das coreografias de forma didática, que podem ser feitas por pessoas de diversas idades.

6. Natação em piscina aquecida

A natação é uma modalidade que auxilia o fortalecimento muscular e ajuda o sistema respiratório. E, ao contrário do que muita gente pensa, o exercício também pode ser praticado no inverno — é só procurar por academias que contam com piscinas aquecidas. Cabe ressaltar que, nessa modalidade, a orientação da profissional Telma Regina é a mesma: o aluno deve buscar por peças adequadas à natação , que ajudam a evitar problemas com a temperatura corporal.

7. Yoga e pilates

Yoga e pilates são atividades que podem ser realizadas em ambientes fechados e aquecidos, tornando-as ideais para os dias frios, quando a motivação para sair de casa pode ser menor. O yoga é excelente para manter a flexibilidade e aliviar a tensão muscular, que tende a aumentar com o frio.
Suas posturas e técnicas de respiração ajudam a melhorar a circulação sanguínea, aquecendo o corpo naturalmente e promovendo uma sensação de bem-estar. A prática regular do exercício também fortalece o sistema imunológico, ajudando a prevenir doenças comuns no inverno, como resfriados e gripes.
O pilates, por sua vez, é focado no fortalecimento do core (músculos do abdômen, costas e pélvis), o que contribui para uma postura melhor e alívio de dores nas costas, frequentes no frio. A ênfase no controle dos movimentos e na respiração profunda ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, comuns em dias mais escuros e curtos.

8. Jump

O jump, conhecido como treinamento em minitrampolim, é uma atividade aeróbica dinâmica, acessível e divertida. Pode ser praticado em grupo — em academias ou estúdios especializados — ou sozinho no conforto de casa. A prática exige apenas um trampolim individual e combina movimentos ritmados com saltos, geralmente ao som de músicas animadas. É excelente para queimar calorias, fortalecer os músculos das pernas, glúteos e abdômen, além de melhorar a coordenação motora, o equilíbrio e a resistência cardiovascular.
Por Vanessa Barcellos e Redação EdiCase

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