Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itaparica

Laje desaba e atinge carros em prédio de luxo de Vila Velha

A queda aconteceu quando uma empresa fazia obras no jardim, que fica em cima da garagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 22:49

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 22:49

Laje cai sobre carros em prédio de Vila Velha Crédito: Internauta
Parte da laje de um prédio desabou na garagem de um condomínio de luxo na tarde desta quarta-feira (10), na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Defesa Civil, três carros foram atingidos. Não há informação de feridos. 
Moradores do Edifício Royal Towers, que fica de frente para a praia, informaram que o condomínio está passando por reformas. No momento em que a empresa responsável pela obra foi atuar na área do jardim, que fica em cima da garagem, retirou parte da terra de um ponto e colocou em outro. A estrutura não aguentou o peso e cedeu, caindo em cima dos carros. 
Um morador, que preferiu não se identificar, contou que a esposa saiu com o carro da garagem minutos antes do desabamento. O veículo do casal fica em uma das vagas atingidas pelo entulho. A mulher não se feriu e não teve nenhum prejuízo.
Ainda de acordo com os moradores, a Defesa Civil esteve no local e informou que o desabamento não prejudicou a estrutura do prédio.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha (PMVV), um engenheiro perito já tinha sido contratado pelo edifício, que diagnosticou ações de enferrujamento das armaduras. Ainda segundo a Prefeitura, as duas torres de apartamentos não foram afetadas e as obras para corrigir as corrosões já estão em andamento.
De acordo com engenheiros da PMVV, o desabamento foi isolado e a estrutura do prédio não apresentou nenhum sinal que recomende a retirada dos moradores do local. 
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar informaram que não foram acionados, portanto, não atenderam essa ocorrência nesta quarta-feira (10).
VEJA GALERIA
(Com informações de Bianca Vaillant)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados