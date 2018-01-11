Laje desaba e atinge carros em prédio de luxo de Vila Velha

Laje cai sobre carros em prédio de Vila Velha Crédito: Internauta

Parte da laje de um prédio desabou na garagem de um condomínio de luxo na tarde desta quarta-feira (10), na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Defesa Civil, três carros foram atingidos. Não há informação de feridos.

Moradores do Edifício Royal Towers, que fica de frente para a praia, informaram que o condomínio está passando por reformas. No momento em que a empresa responsável pela obra foi atuar na área do jardim, que fica em cima da garagem, retirou parte da terra de um ponto e colocou em outro. A estrutura não aguentou o peso e cedeu, caindo em cima dos carros.

Um morador, que preferiu não se identificar, contou que a esposa saiu com o carro da garagem minutos antes do desabamento. O veículo do casal fica em uma das vagas atingidas pelo entulho. A mulher não se feriu e não teve nenhum prejuízo.

Ainda de acordo com os moradores, a Defesa Civil esteve no local e informou que o desabamento não prejudicou a estrutura do prédio.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha (PMVV), um engenheiro perito já tinha sido contratado pelo edifício, que diagnosticou ações de enferrujamento das armaduras. Ainda segundo a Prefeitura, as duas torres de apartamentos não foram afetadas e as obras para corrigir as corrosões já estão em andamento.

De acordo com engenheiros da PMVV, o desabamento foi isolado e a estrutura do prédio não apresentou nenhum sinal que recomende a retirada dos moradores do local.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar informaram que não foram acionados, portanto, não atenderam essa ocorrência nesta quarta-feira (10).

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