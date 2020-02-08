Após laje ceder, prédio fica amarrado por cordas em Cariacica

Estrutura de prédio é amarrada por cordas após laje cair Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Moradores do bairro Campo Grande, em Cariacica , temem que um prédio desabe a qualquer momento. Depois de parte da laje vir abaixo, o imóvel começou a ser demolido, mas a obra foi embargada pela prefeitura e, desde então, o que restou dele está sendo sustentado por cordas.

A queda da laje aconteceu há duas semanas e, com medo, a população pede uma solução antes que o restante da estrutura caia, colocando em risco as casas ao redor. Dentre aqueles que estão temerosos de algo pior está a aposentada Manoela Cassundé, que mora em uma casa que fica ao lado do prédio e que também foi interditada pela Defesa Civil.

Aposentada teme que o prédio prejudique a estrutura da casa dela Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Parte da estrutura foi parar na garagem dela, que até hoje está no prejuízo. Foi um barulho danado. Quando eu desci, vi que tinha quebrado o telhão, olhei o carro e vi que já tinha trincado, lembrou.

Depois que parte do prédio caiu, o dono foi até o local e começou uma obra para demolir os últimos dois andares do prédio. Mas os serviços foram paralisados pela Defesa Civil.

O dono se comprometeu a tirar os dois últimos andares, mas estava fazendo isso de forma precária, com pessoas sem qualificação, sem proteção adequada. Então, a prefeitura embargou a obra, explicou a empresária Virgínia Cavazzana.

Prédio fica em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Do lado de fora, dá para ver uma estrutura precária e cheia de infiltrações. O prédio está aí, amarrado por cordas. A prefeitura embargou, concordo. Mas deveria assumir de imediato o problema, não deixar como está, completou Virgínia.

A Defesa Civil interditou pelo menos três imóveis por causa do risco de novos desabamentos. Entre eles, uma creche, que teve que ser transferida para outro local.

Após o relato dos moradores, em nota, a Secretaria Municipal de Defesa Social informou que a demolição do edifício por parte do proprietário foi autorizada.

A via conta com aparatos de interdição físicos e sinalização para orientar os motoristas sobre as obstruções. Uma abertura para a circulação dos pedestres foi deixada entre as obstruções.