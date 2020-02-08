Após laje ceder, prédio fica amarrado por cordas em Cariacica

Moradores do bairro Campo Grande, em Cariacica, temem que um prédio desabe a qualquer momento. Depois de parte da laje vir abaixo, o imóvel começou a ser demolido, mas a obra foi embargada pela prefeitura e, desde então, o que restou dele está sendo sustentado por cordas.
A queda da laje aconteceu há duas semanas e, com medo, a população pede uma solução antes que o restante da estrutura caia, colocando em risco as casas ao redor. Dentre aqueles que estão temerosos de algo pior está a aposentada Manoela Cassundé, que mora em uma casa que fica ao lado do prédio e que também foi interditada pela Defesa Civil.
Parte da estrutura foi parar na garagem dela, que até hoje está no prejuízo. Foi um barulho danado. Quando eu desci, vi que tinha quebrado o telhão, olhei o carro e vi que já tinha trincado, lembrou.
Depois que parte do prédio caiu, o dono foi até o local e começou uma obra para demolir os últimos dois andares do prédio. Mas os serviços foram paralisados pela Defesa Civil.
O dono se comprometeu a tirar os dois últimos andares, mas estava fazendo isso de forma precária, com pessoas sem qualificação, sem proteção adequada. Então, a prefeitura embargou a obra, explicou a empresária Virgínia Cavazzana.
Do lado de fora, dá para ver uma estrutura precária e cheia de infiltrações. O prédio está aí, amarrado por cordas. A prefeitura embargou, concordo. Mas deveria assumir de imediato o problema, não deixar como está, completou Virgínia.
A Defesa Civil interditou pelo menos três imóveis por causa do risco de novos desabamentos. Entre eles, uma creche, que teve que ser transferida para outro local.
Após o relato dos moradores, em nota, a Secretaria Municipal de Defesa Social informou que a demolição do edifício por parte do proprietário foi autorizada.
A via conta com aparatos de interdição físicos e sinalização para orientar os motoristas sobre as obstruções. Uma abertura para a circulação dos pedestres foi deixada entre as obstruções.
*Com informações de Mayara Mello, da TV Gazeta