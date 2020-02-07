Com salário baixo, médicos não se interessam por vagas em Cariacica

Policlínica de Flexal II, que será inaugurada em Cariacica: a maior parte dos profissionais vai atender na unidade Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica está com dificuldade para contratar médicos no município. No último processo seletivo, aberto em janeiro, nenhum candidato demonstrou interesse em quatro especialidades: Neurologia, Neurologia pediátrica, Otorrinolaringologia e Psiquiatria. O salário ofertado foi de apenas R$2,5 mil para uma carga horária de 20 horas semanais, um valor bem abaixo do que é pago como piso em outros municípios da Grande Vitória.

"(Esse salário) ... é um abuso, desrespeito, uma desvalorização do profissional médico que faz parte dessa equipe que tem o papel fundamental no diagnóstico. A engrenagem não funciona sem um profissional motivado. Dá para entender que a Prefeitura de Cariacica não está muito preocupada em remunerar bem o médico e atender bem a população", criticou o presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e representante do Estado na Federação Nacional dos Médicos, Otto Baptista.

O processo seletivo foi aberto em janeiro , com 33 vagas para médicos, a maior parte delas para trabalhar na Policlínica de Flexal II, que será inaugurada em Cariacica. Para as 14 vagas de clínico geral com atuação em Urgência e Emergência, 57 candidatos se inscreveram. No entanto, nenhum desses profissionais atingiu mais de 40 pontos (em uma escala de 0 a 100) na seleção. Desses 57, nove não pontuaram em nenhum dos dois quesitos (experiência e qualificação profissional). Apenas 12 tiveram alguma pontuação em qualificação profissional.

Para as 14 vagas de pediatria, 22 candidatos se inscreveram. Desses, nenhum teve mais de 40 pontos e três não pontuaram nos dois quesitos de avaliação. Só 10 candidatos à vaga de pediatra pontuaram em qualificação profissional.

"Os médicos que estão preenchendo essas vagas geralmente são profissionais recém-formados e que têm uma dívida enorme com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Por isso, acabam se submetendo a esses postos precarizados e salários baixos." Otto Baptista - Presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo

Como comparativo, o último processo seletivo aberto pela Prefeitura de Vitória oferecia um salário de R$ 4,5 mil para clínico geral. Na Serra, em uma seleção aberta em novembro, a remuneração para médico foi de R$ 5,7 mil. A Federação Nacional dos Médicos defende que haja um piso de R$ 16.987,19 para a categoria no país.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Cariacica, através da Secretaria Municipal de Gestão, argumenta que, além do salário, o médico receberá uma gratificação por produtividade, conforme o número de pacientes atendidos pelo profissional. "O médico pode chegar a ganhar na Unidade Básica de Saúde R$ 4.175,03 e nos Pronto Atendimentos a média de R$ 9 mil a R$ 13 mil. O que faz o salário do profissional equipar-se ao valor da Grande Vitória", justificou a prefeitura em nota.