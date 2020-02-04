Linhares abre as inscrições para a seleção de médicos

A Prefeitura de Linhares, município do Norte do Espírito Santo, abre nesta terça-feira, 4 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo para a contratação de médicos. A oferta é de 12 vagas temporárias mais oportunidade para cadastro reserva. Os interessados têm até o dia 6 de fevereiro para se inscreverem.
As chances são para os cargos de clínico geral, dermatologista, ginecologista e obstetra, infectologista, psiquiatra, entre outras. Os profissionais contratados irão atuar no Hospital Geral de Linhares (HGL), unidades básicas de saúde e no programa Estratégia Saúde da Família (ESF), com remuneração que varia de R$ 3.3229,20 a R$ 13.455.
As inscrições podem ser feitas na sede da secretaria municipal de Administração e dos Recursos Humanos, que fica no centro de Linhares, próximo à Igreja Batista Memorial. O atendimento ocorre das 9 às 17 horas. Para se inscrever, o candidato precisa levar a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, e toda a documentação necessária prevista no edital.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
MÉDICO - CLÍNICO GERAL
- Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina e registro profissional
- Carga Horária: 12 horas semanais
- Vencimento Mensal: R$ 3.229,20
- Vagas: 02 e cadastro de reserva
MÉDICO - DERMATOLOGISTA
- Requisito: Ensino superior completo em Medicina, registro profissional, residência médica completa na área de Dermatologia, ou especialização na área de Dermatologia, ou título de especialista na área de Dermatologia
- Carga Horária: 12 horas semanais
- Vencimento Mensal: R$ 3.229,20
- Vagas: 01 e cadastro de reserva
MÉDICO - GINECOLOGISTA E OBSTETRA
- Requisito: Ensino superior completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Ginecologia e Obstetrícia ou especialização na área de Ginecologia e Obstetrícia ou título de especialista na área de Ginecologia e Obstetrícia
- Carga Horária: 12 horas semanais
- Vencimento Mensal: R$ 3.229,20
- Vagas: 2 e cadastro de reserva
MÉDICO - INFECTOLOGISTA
- Requisito: Ensino superior completo em Medicina, registro profissional, residência médica completa na área de Infectologia, ou especialização na área de Infectologia, ou Título de Especialista na área de Infectologia
- Carga Horária: 12 horas semanais
- Vencimento Mensal: R$ 3.229,20
- Vagas: 1 e cadastro de reserva
MÉDICO - PSIQUIATRA
- Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina, registro profissional, residência médica completa na área de Psiquiatria, ou especialização na área de Psiquiatria, ou título de especialista na área de Psiquiatria
- Carga Horária: 12 horas semanais
- Vencimento Mensal: R$ 3.229,20
- Vagas: 1 e cadastro de reserva
MÉDICO - PEDIATRA
- Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina, registro profissional, residência médica completa na área de Pediatria, ou especialização na área de Pediatria, ou título de especialista na área de Pediatria
- Carga Horária: 12 horas semanais
- Vencimento Mensal: R$ 3.229,20
- Vagas: 1 e cadastro de reserva
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PLANTONISTA
- Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina, registro profissional, residência médica completa na área de Cirurgia Geral, ou especialização na área de Cirurgia Geral, ou título de especialista na área de Cirurgia Geral
- Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
- Vencimento Mensal: R$ 5.175
- Vagas: Cadastro de reserva
MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA
- Requisito: Ensino superior completo em Medicina, registro profissional, residência médica completa na área de Ortopedia, ou especialização na área de Ortopedia, ou título de especialista na área de Ortopedia.
- Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
- Vencimento Mensal: R$ 5.175,00
- Vagas: 1 e cadastro de reserva
MÉDICO PEDIATRA SOCORRISTA PLANTONISTA
- Requisito: Ensino superior completo em Medicina, registro profissional, residência médica completa na área de Pediatria, ou especialização na área de Pediatria, ou título de especialista na área de Pediatria
- Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
- Vencimento Mensal: R$ 5.175
- Vagas: 1 e cadastro de reserva
MÉDICO ESF
- Requisito: Ensino superior completo em Medicina e registro profissional
- Carga Horária: 40 horas semanais
- Vencimento Mensal: R$ 13.455
- Vagas: 02 e cadastro de reserva