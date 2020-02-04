Linhares abre as inscrições para a seleção de médicos

As chances são para os cargos de clínico geral, dermatologista, ginecologista e obstetra, infectologista, psiquiatra, entre outras. Os profissionais contratados irão atuar no Hospital Geral de Linhares (HGL), unidades básicas de saúde e no programa Estratégia Saúde da Família (ESF), com remuneração que varia de R$ 3.3229,20 a R$ 13.455.

As inscrições podem ser feitas na sede da secretaria municipal de Administração e dos Recursos Humanos, que fica no centro de Linhares, próximo à Igreja Batista Memorial. O atendimento ocorre das 9 às 17 horas. Para se inscrever, o candidato precisa levar a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, e toda a documentação necessária prevista no edital.