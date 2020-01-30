Mais de 140 vagas abertas para profissionais da saúde no ES

Pelo menos seis processos seletivos para profissionais da área da Saúde estão abertos no Espírito Santo. As oportunidades estão localizadas em municípios da Grande Vitória e também no interior do Estado. Ao todo, são 143 vagas abertas além de chances para formação de cadastro de reserva. As funções são para profissionais de nível técnico e superior.
As prefeituras de Vila Velha, Linhares, Ibitirama, João Neiva, Cariacica e Nova Venécia abriram concursos públicos para cargos como clínico geral, médico do trabalho e técnico em enfermagem, com salários que podem chegar a R$ 7 mil. Já entre as entidades privadas, há vagas em hospitais nos municípios de Vila Velha e Serra para profissionais como enfermeiros e fonoaudiólogos, além de oportunidades para a área administrativa.
PREFEITURA DE LINHARES
A Prefeitura de Linhares, município do Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos. A oferta é de 12 vagas para atuar no Hospital Geral de Linhares (HGL), unidades básicas de saúde e no programa Estratégia Saúde da Família (ESF). Também haverá formação de cadastro de reserva.
Inscrições: O candidato precisa levar a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, e toda a documentação necessária prevista no edital, até a sede da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que fica no Centro de Linhares, próximo à Igreja Batista Memorial. O atendimento ocorre no período de 4 a 6 de fevereiro de 2020, das 9h às 17 horas.
- Médico (12 vagas)
PREFEITURA DE VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha divulgou o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a área da Saúde. As chances são para profissionais de níveis médio e superior, com remuneração que pode chegar a quase R$ 6 mil.
Inscrições: podem ser feitas no site da Prefeitura, até as 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2020.
- Médico alergista
- Médico clínico geral plantonista
- Médico geriatra
- Médico ginecologista (6 vagas)
- Médico ginecologista obstetra plantonista (4 vagas)
- Médico infectologista adulto (1 vagas)
- Médico neurologista adulto
- Médico neurologista infantil
- Médico oftalmologista
- Médico pediatra
- Médico pneumologista adulto
- Médico psiquiatra infantil (2 vagas)
- Médico psiquiatra adulto (1 vagas)
- Médico reumatologista (1 vagas)
- Terapeuta ocupacional
- Psicólogo
- Farmacêutico
- Agente de farmácia
- Assistente público administrativo
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
A Prefeitura de Nova Venécia, abriu o processo seletivo para o cadastro reserva de médicos temporários. As vagas são para 13 cargos com salários que variam de R$ 1.391,29 até R$ 7.109,60. Todas as oportunidades requerem nível superior e registro no Conselho da área.
Inscrições: Podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2020, das 7h às 12h, na sala da administração da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Ibiraçu, nº 26, Bairro Margareth, Nova Venécia.
- Clínico geral (3 vagas)
- Cardiologista (2 vagas)
- Ortopedista (2 vagas)
- Dermatologista
- Neurologista (2 vagas)
- Farmacêutico
- Odontólogo
- Terapeuta ocupacional
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica anunciou está com as inscrições abertas para o processo seletivo de contratação temporária de profissionais da área da saúde. Ao todo estão sendo ofertadas 54 chances para profissionais de nível técnico e superior.
Inscrições: Os cadastros poderão ser realizados no site da Prefeitura no período das 7h do dia 30 de janeiro até as 16h do dia 31 de janeiro.
- Técnico em enfermagem na área de vacinação (15 vagas)
- Técnico em higiene dental (3 vagas)
- Serviço social (10 vagas)
- Farmácia (7 vagas)
- Farmácia-bioquímica (7 vagas)
HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 14 novas oportunidades abertas para os cargos de enfermeiro , analista pleno e outras chances.
Inscrições: Para se candidatar a qualquer uma das vagas, os interessados devem acessar o site do hospital e cadastrar os currículos na aba Trabalhe Conosco. As inscrições ficam abertas até que as funções sejam preenchidas.
- Técnico de imobilização ortopédica (1 vagas)
- Técnico de enfermagem (2 vagas)
- Enfermeiro (10 vagas)
- Analista pleno - almoxarifado (1 vagas)
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
No Hospital Evangélico de Vila Velha, estão sendo oferecidas 10 vagas para a área da saúde e também para o setor administrativo do hospital. As oportunidades são para contratação no quadro de funcionários da unidade.
Inscrições: Para esta seleção, os interessados em alguma das vagas podem acessar o site do hospital e cadastrar os currículos na aba Trabalhe Conosco. As inscrições ficam abertas até que as funções sejam preenchidas.
- Auxiliar administrativo - internação (1 vagas)
- Auxiliar de serviços de apoio - pessoas com deficiência
- Auxiliar de serviços gerais (2 vagas)
- Coordenador de captação de recursos (1 vagas)
- Técnico de enfermagem - Nefrologia (3 vagas)
- Técnico de enfermagem - Centro cirúrgico (3 vagas)
PREFEITURA DE JOÃO NEIVA
No município de João Neiva, concurso público oferece 107 vagas para a formação de cadastro reserva destinado a diversos cargos, incluindo funções para profissionais da área da Saúde. Caso selecionado, o candidato deve cumprir uma carga horária de 40h semanais, com remuneração inicial variável entre R$ 838,12 e R$ 1.465,88.
Inscrições: Até o dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista. O valor da inscrição é de R$ 70.
- Auxiliar de saúde bucal
- Motorista de ambulância (3 vagas)
- Técnico de enfermagem (1 vagas)
- Técnico de Segurança do Trabalho
PREFEITURA DE IBITIRAMA
A Prefeitura Municipal de Ibitirama abriu concurso público destinado ao preenchimento de 72 vagas, para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Destas, pelo menos 23 são destinadas a profissionais da saúde, mais oportunidades de cadastro reserva. =
Inscrições: Até o dia 20 de fevereiro de 2020, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 50,00; R$ 60,00 ou R$ 100,00.
- Técnico em enfermagem (8 vagas)
- Técnico em radiologia (2 vagas)
- Enfermeiro (2 vagas)
- Enfermeiro plantonista (4 vagas)
- Farmacêutico generalista
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médico
- Médico plantonista (1 vagas)
- Médico veterinário (1 vagas)
- Nutricionista (2 vagas)
- Odontólogo
- Psicólogo (2 vagas)
- Zootecnista (1 vagas)