Cariacica reabre inscrições para a seleção de profissionais da Saúde

A Prefeitura de Cariacica anunciou que vai reabrir as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária de profissionais da área da Saúde. As inscrições para a seleção foram encerradas no último dia 24 de janeiro, mas os interessados vão ter mais uma chance para se candidatar a uma das vagas entre os dias 30 e 31 de janeiro.
Para essa seleção foram ofertadas 54 chances para profissionais de nível técnico e superior. As oportunidades são para as áreas de enfermagem para atuar na vacinação, técnico em higiene dental, psicólogo, serviço social, farmácia, farmácia-bioquímica, odontologia especialista em paciente especial.
Segundo o comunicado do órgão municipal, a reabertura do processo foi necessária devido a um erro no sistema da plataforma de inscrições. Os cadastros poderão ser realizados no site da Prefeitura no período das 7h do dia 30 de janeiro até as 16h do dia 31 de janeiro.
CONFIRA TODOS OS CARGOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA ÁREA DE VACINAÇÃO
- Vagas: 15
- Remuneração: R$ 1.158,18
- Pré-requisitos: Curso técnico de nível médio completo
- Vagas: 3
- Remuneração: R$ 1.158,18
- Pré-requisitos: Curso técnico de nível médio completo
- Vagas: 9
- Remuneração: R$ 2.115,93
- Pré-requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação
- Vagas: 10
- Remuneração: R$ 1.763,28
- Pré-requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação
- Vagas: 7
- Remuneração: R$ 2.115,93
- Pré-requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação
- Vagas: 7
- Remuneração: R$ 2.115,93
- Pré-requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação
- Vagas: 3
- Remuneração: R$ 1.763,28
- Pré-requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação