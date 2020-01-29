IBGE abre seleção com 35 vagas para temporários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (29) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de temporários. A oferta é de 35 vagas, destinadas para trabalhar no Censo Demográfico 2020, autorizado em janeiro.
Do total de postos, 30 são destinadas a quem tem ensino fundamental e 5 para ensino médio, com iniciais de até R$ 2.400. Os selecionados vão trabalhar na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, interior do Rio de Janeiro.
As inscrições serão recebidas no período de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, no endereço eletrônico www.ibade.org.br. As taxas serão de R$ 25 para recenseadores e R$ 42,50 para agentes.
Quem tem o ensino fundamental pode se inscrever para todas as 30 vagas destinadas para o cargo de recenseador. Os selecionados vão atuar na área de coleta de informações. Neste caso, a remuneração inicial deverá ser de R$ 25 por pesquisa, com média prevista de R$ 1.100
Para quem possui ensino médio, a oferta será de 4 postos de agente censitário supervisor e 1 de agente censitário municipal. No caso de supervisor, o inicial é de R$ 1.700, enquanto que para agente censitário municipal, deverá ser de R$ 2.1000
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para agentes e 25 para recenseadores.
De acordo com o edital, as contratações deverão ser feitas pelo prazo de dois meses, podendo ser prorrogadas uma vez, pelo mesmo período, para agentes, e um mês para recenseador.
A seleção contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 8 de março. Os exames serão realizados somente na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, com duração de 4 horas. Para recenseador serão 50 questões, sendo 15 de língua portuguesa, 10 de matemática e 25 de conhecimentos técnicos. Para este cargo, os aprovados também serão submetidos a um treinamento prévio
Para os agentes serão 60 questões, sendo 15 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 15 de noções de administração/situações gerenciais e 20 de conhecimentos técnicos
Além da seleção para 35 vagas, o órgão pretende publicar, outros editais, no decorrer de fevereiro, para o preenchimento de mais 225.678 vagas em caráter temporário, para diversos cargos.