Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 30 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil
Em todo o país

Mais de 30 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade; seleções visam contratar temporários e efetivos

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 08:46
Concursos públicos reúnem milhares de vagas pelo país  Crédito: Arquivo/GZ
Pelo menos 33 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Ministério Público Militar, com inscrições até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

Veja Também

Bolsonaro aprova 51 mil vagas em concursos públicos em 2020

Prefeitura de João Neiva anuncia concurso com 107 vagas

Prefeitura de Cariacica abre concurso com 50 vagas para guarda municipal

No Espírito Santo, há seleções abertas para a contratação servidores efetivos. A Prefeitura de Fundão abriu concurso para a contratação de 108 servidores efetivos. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro. A Câmara e a Prefeitura de Ibitirama também abriram certame para a contratação de profissionais. A oferta é de 75 vagas.
As Forças Armadas estão com oportunidades abertas na Marinha e na Aeronáutica.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados