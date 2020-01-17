Cariacica abre processo para contratar médicos com salário de R$ 2,5 mil

A Prefeitura de Cariacica abriu dois processos seletivos para contratar temporariamente 83 profissionais da área da saúde. Entre as vagas, 33 são para médicos com salário de R$ 2.576,04 para uma carga horária de 20 horas semanais.

A prefeitura estabelece que, além do salário, o médico receberá uma gratificação por produtividades, conforme o número de pacientes atendidos pelo profissional. No caso do plantonista em prontos-atendimentos, esse valor chega a R$ 1,1 mil para um quantitativo igual ou acima de 50 consultas.