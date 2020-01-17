Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Cariacica abre processo para contratar médicos com salário de R$ 2,5 mil
33 vagas

Cariacica abre processo para contratar médicos com salário de R$ 2,5 mil

São dois processos seletivos na área da saúde, totalizando 83 oportunidades.  Entre as vagas, 33 são para médicos com salário de R$ 2.576,04

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 08:59
Policlínica de Flexal II, que será inaugurada em Cariacica Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cariacica
Cariacica abre processo para contratar médicos com salário de R$ 2,5 mil
A Prefeitura de Cariacica abriu dois processos seletivos para contratar temporariamente 83 profissionais da área da saúde. Entre as vagas, 33 são para médicos com salário de R$ 2.576,04 para uma carga horária de 20 horas semanais.
Na primeira seleção, há oportunidades para as seguintes especialidades: pediatria, neurologia, neurologia pediátrica, otorrinolaringologia e psiquiatria. A maioria das vagas é para pediatria (14 chances) e para fazer atendimento de urgência e emergência (14) na Policlínica de Flexal II, que será inaugurada em Cariacica. As inscrições para a seleção podem ser feitas pela internet, no site da Prefeitura de Cariacica, até as 16h do próximo dia 24.
A prefeitura estabelece que, além do salário, o médico receberá uma gratificação por produtividades, conforme o número de pacientes atendidos pelo profissional. No caso do plantonista em prontos-atendimentos, esse valor chega a R$ 1,1 mil para um quantitativo igual ou acima de 50 consultas.

OUTRA SELEÇÃO

Outro processo seletivo aberto oferta vagas para enfermagem na área de vacinação (15 oportunidades), com salário de R$ 1.158,18; técnico em higiene dental (03 oportunidades) com remuneração de R$ 1.158,18; psicólogo (09); serviço social (10), com R$ 1.763,28 de remuneração; farmácia (07) e salário de R$ 2.115,93; farmácia-bioquímica (07), com salário de R$ 2.115,93; e odontologia especialista em paciente especial (03), com salário de R$ 1.763,28. Nesta seleção, as inscrições também são feitas pela internet, no site da Prefeitura de Cariacica, até as 16h do próximo dia 24.

Veja Também

Prefeito Juninho fala sobre obras e atuação da Força Nacional de Segurança

As promessas de Juninho para Cariacica em 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados