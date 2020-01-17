Cariacica abre processo para contratar médicos com salário de R$ 2,5 mil
A Prefeitura de Cariacica abriu dois processos seletivos para contratar temporariamente 83 profissionais da área da saúde. Entre as vagas, 33 são para médicos com salário de R$ 2.576,04 para uma carga horária de 20 horas semanais.
Na primeira seleção, há oportunidades para as seguintes especialidades: pediatria, neurologia, neurologia pediátrica, otorrinolaringologia e psiquiatria. A maioria das vagas é para pediatria (14 chances) e para fazer atendimento de urgência e emergência (14) na Policlínica de Flexal II, que será inaugurada em Cariacica. As inscrições para a seleção podem ser feitas pela internet, no site da Prefeitura de Cariacica, até as 16h do próximo dia 24.
A prefeitura estabelece que, além do salário, o médico receberá uma gratificação por produtividades, conforme o número de pacientes atendidos pelo profissional. No caso do plantonista em prontos-atendimentos, esse valor chega a R$ 1,1 mil para um quantitativo igual ou acima de 50 consultas.
OUTRA SELEÇÃO
Outro processo seletivo aberto oferta vagas para enfermagem na área de vacinação (15 oportunidades), com salário de R$ 1.158,18; técnico em higiene dental (03 oportunidades) com remuneração de R$ 1.158,18; psicólogo (09); serviço social (10), com R$ 1.763,28 de remuneração; farmácia (07) e salário de R$ 2.115,93; farmácia-bioquímica (07), com salário de R$ 2.115,93; e odontologia especialista em paciente especial (03), com salário de R$ 1.763,28. Nesta seleção, as inscrições também são feitas pela internet, no site da Prefeitura de Cariacica, até as 16h do próximo dia 24.