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Ultimo ano de gestão

Prefeito Juninho fala sobre obras e atuação da Força Nacional de Segurança

O chefe do Executivo concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira (8) ao Bom dia ES, da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 14:17

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 14:17

Prefeito de Cariacica, Juninho, em entrevista ao Bom Dia ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Prefeito Juninho fala sobre obras e atuação da Prefeito Juninho de Segurança
Os moradores de Flexal II, em Cariacica, que precisam de atendimento médico terão uma unidade multifuncional dentro de sete meses. A promessa de entrega do equipamento público foi feita pelo prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), durante entrevista concedida ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (8).

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As obras na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, e a atuação da Força Nacional no município também tiveram destaque. Em seu último ano como gestor da prefeitura, Juninho garantiu que vai entregar obras até o dia 31 de dezembro. No segundo mandato consecutivo, Juninho não poderá disputar a eleição deste ano.
Nem a presença da Força Nacional impediu que a violência explodisse em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O prefeito destacou que, quando assumiu a gestão, o município ainda não tinha adquirido o terreno onde a unidade de saúde então foi construída. Inicialmente, o espaço foi projetado para ser uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, após consulta à comunidade, a prefeitura apresentou uma nova proposta de atendimento.
Será uma unidade multifuncional. Além de policlínica, nós teremos diversos atendimentos: ginecologia, pediatria, acupuntura, fisioterapia. Dessa forma, atendemos melhor o bairro. A a proposta de abertura finalmente será no primeiro semestre. Até junho nós entregamos.

PROCESSO SELETIVO NA SAÚDE

Para a abertura da policlínica, o prefeito anunciou processo seletivo para a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos para esse mês de janeiro. 
Nós fizemos um processo seletivo interno para que os profissionais que estão na rede e quiserem a transferência para Flexal já se posicionassem e tivemos uma adesão muito baixa. Agora em janeiro vamos ter um processo seletivo de médicos, enfermeiros, técnicos, exclusivos para Flexal, informou.

OBRA NA EXPEDITO GARCIA

O chefe do Executivo de Cariacica também foi questionado sobre as obras na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, um dos principais pontos comerciais da Grande Vitória. A previsão é de que a via seja liberada no próximo semestre.
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

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Dentro do prazo, nós temos ainda sete meses para a conclusão. Acontece que a única intervenção feita na Expedito Garcia foi na época de (prefeito) Vicente Santório. Agora, ligou-se esgoto e água. A entrega deve acontecer no decorrer dos próximos sete meses, pois depende da prefeitura e da Cesan, porque não existia histórico de canalização na cidade, explicou.

FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA

Os índices de violência e a atuação da Força Nacional de Segurança, desde agosto do ano passado, também foram comentados por Juninho. A presença da Força Nacional faz parte da primeira fase do "Em Frente Brasil", programa de redução de violência e criminalidade criado pelo governo federal.

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"Se você olha apenas o índice de homicídio,  realmente não houve uma redução como poderia haver. Temos de levar em consideração também furtos, violência contra a mulher, dano ao patrimônio. Tudo isso foi caindo muito.  O roubo no comércio caiu cerca de 30%, o roubo (em via pública) caiu em torno de 27%", informou.

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