Prefeito Juninho fala sobre obras e atuação da Força Nacional de Segurança

Prefeito de Cariacica, Juninho, em entrevista ao Bom Dia ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Prefeito Juninho fala sobre obras e atuação da Prefeito Juninho de Segurança

Os moradores de Flexal II, em Cariacica , que precisam de atendimento médico terão uma unidade multifuncional dentro de sete meses. A promessa de entrega do equipamento público foi feita pelo prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), durante entrevista concedida ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (8).

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As obras na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, e a atuação da Força Nacional no município também tiveram destaque. Em seu último ano como gestor da prefeitura, Juninho garantiu que vai entregar obras até o dia 31 de dezembro. No segundo mandato consecutivo, Juninho não poderá disputar a eleição deste ano.

Nem a presença da Força Nacional impediu que a violência explodisse em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

O prefeito destacou que, quando assumiu a gestão, o município ainda não tinha adquirido o terreno onde a unidade de saúde então foi construída. Inicialmente, o espaço foi projetado para ser uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, após consulta à comunidade, a prefeitura apresentou uma nova proposta de atendimento.

Será uma unidade multifuncional. Além de policlínica, nós teremos diversos atendimentos: ginecologia, pediatria, acupuntura, fisioterapia. Dessa forma, atendemos melhor o bairro. A a proposta de abertura finalmente será no primeiro semestre. Até junho nós entregamos.

PROCESSO SELETIVO NA SAÚDE

Para a abertura da policlínica, o prefeito anunciou processo seletivo para a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos para esse mês de janeiro.

Nós fizemos um processo seletivo interno para que os profissionais que estão na rede e quiserem a transferência para Flexal já se posicionassem e tivemos uma adesão muito baixa. Agora em janeiro vamos ter um processo seletivo de médicos, enfermeiros, técnicos, exclusivos para Flexal, informou.

OBRA NA EXPEDITO GARCIA

O chefe do Executivo de Cariacica também foi questionado sobre as obras na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, um dos principais pontos comerciais da Grande Vitória. A previsão é de que a via seja liberada no próximo semestre.

Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

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Dentro do prazo, nós temos ainda sete meses para a conclusão. Acontece que a única intervenção feita na Expedito Garcia foi na época de (prefeito) Vicente Santório. Agora, ligou-se esgoto e água. A entrega deve acontecer no decorrer dos próximos sete meses, pois depende da prefeitura e da Cesan, porque não existia histórico de canalização na cidade, explicou.

FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA

Os índices de violência e a atuação da Força Nacional de Segurança , desde agosto do ano passado, também foram comentados por Juninho. A presença da Força Nacional faz parte da primeira fase do "Em Frente Brasil", programa de redução de violência e criminalidade criado pelo governo federal.

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