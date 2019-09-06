Drenagem

Obras de drenagem vão interditar trechos da avenida Expedito Garcia

As intervenções devem começar em até 20 dias e durar três meses. A promessa é que o trabalho seja concluído antes do natal para não prejudicar o comércio local

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 14:44

Trecho da avenida Expedito Garcia que terá obras Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cariacica

Um dos principais pontos comerciais da Grande Vitória, a avenida Expedito Garcia, em

, terá trechos totalmente interditados para obras de drenagem.

As intervenções no bairro Campo Grande devem começar de 15 a 20 dias e durar três meses. O Governo do Estado autorizou nesta sexta-feira (06) o início das obras, que prometem acabar com os problemas de alagamento na avenida.

A intervenção contempla um trecho de 500 metros, que vai da entrada da BR 262 até a rotatória entre a avenida e a Rua Bolívar de Abreu.

A obra será dividida em duas partes: a primeira delas será no trecho que vai da rotatória entre a Rua Bolívar de Abreu e a Expedito Garcia até a esquina do supermercado Carone; a segunda parte vai do Carone até a BR-262.

Durante o período das intervenções, o trecho em obras ficará totalmente interditado. A Rua Bolivar de Abreu, que normalmente é mão apenas sentido BR-262/Campo Grande, ficará mão e contramão enquanto durar a obra.

O investimento na avenida será de R$ 2,7 milhões. Os recursos são de um convênio entre o Governo do Estado, por meio da secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano e a Prefeitura de Cariacica. O secretário da pasta, Marcus Vicente, disse que a obra será realizada de forma mais rápida para não impactar o comércio nas semanas que antecedem ao Natal.

"A Expedito Garcia tem 1,7 km. Esses 500 metros iniciais são onde a gente tem uma densidade pluviométrica muito forte de água de vários córregos que passam ali e que despejam nesse setor da avenida. O redimensionamento da drenagem pluvial desse setor é prioridade dessa obra. Essa obra será realizada em um espaço curto de tempo e estará pronta antes do Natal para que o comércio não sofra nenhuma solução de descontinuidade no movimento de pessoas, no tráfego", comentou o secretário.

Para o prefeito de Cariacica, Juninho, apesar dos impactos, a obra é de extrema importância porque a rede atual de drenagem está sobrecarregada. "Desde que a cidade foi urbanizada e especificamente a Expedito Garcia, a gente não tinha um trabalho de drenagem para esse número populacional. Agora nós teremos um sistema de drenagem voltado para essa quantidade de população e o movimento", pontuou.

Durante as obras, parte da tradicional feira que ocorre aos domingos será transferida para a rua Santa Marta.

