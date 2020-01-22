Nova Venécia abre seleção para médicos com salários até R$ 7,1 mil

A Prefeitura de Nova Venécia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o processo seletivo para a contratação de profissionais da área da Saúde. A seleção é para cadastro de reserva de profissionais em regime de designação temporária.
As vagas são para os cargos de clínico geral, cardiologista, ortopedista, dermatologista, neurologista, farmacêutico, odontólogo e terapeuta ocupacional. Os salários variam de R$ 1.391,29 até R$ 7.109,60. Todas as oportunidades requerem nível superior e registro no Conselho da área.
As inscrições serão feitas entre os dias 30 e 31 de janeiro de 2020, das 7h às 12h, na sala da administração da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Ibiraçu, 26, Bairro Margareth, Nova Venécia.
O candidato deve acessar o edital do processo de seleção para ter acesso à ficha de inscrição e conferir a documentação exigida e a pontuação de cada título no processo seletivo.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
- Clínico geral
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico e Registro no CRM
- Clínico geral
Remuneração: R$ 2.242,26
Requisitos: Diploma de Médico e Registro no CRM
- Clínico geral
Remuneração: R$ 7.109,60
Requisitos: Diploma de Médico e Registro no CRM
- Cardiologista
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
- Cardiologista
Remuneração: R$ 2.242,26
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
- Ortopedista
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
- Ortopedista
Remuneração: R$ 2.242,26
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
- Dermatologista
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
- Neurologista
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
- Neurologista
Remuneração: R$ 2.242,26
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
- Terapeuta ocupacional
Remuneração: R$ 1.391,29
Requisitos: Diploma de Terapêuta Ocupacional e Registro no Conselho
- Odontólogo
Remuneração: R$ 3.062,60
Requisitos: Diploma de Odontologia e Registro no CRO
- Farmacêutico
Remuneração: R$ 2.800,09
Requisitos: Diploma de Farmacêutico e Registro no CRF