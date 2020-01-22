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Nova Venécia abre seleção para médicos com salários até R$ 7,1 mil

As oportunidades são para diversos cargos como farmacêutico, odontólogo e terapeuta ocupacional; inscrições começam no dia 30 de janeiro de 2020

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 18:04
Prefeitura de Nova Venécia vai contratar médicos temporários Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
A Prefeitura de Nova Venécia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o processo seletivo para a contratação de profissionais da área da Saúde. A seleção é para cadastro de reserva de profissionais em regime de designação temporária.
As vagas são para os cargos de clínico geral, cardiologista, ortopedista, dermatologista, neurologista, farmacêutico, odontólogo e terapeuta ocupacional. Os salários variam de R$ 1.391,29 até R$ 7.109,60. Todas as oportunidades requerem nível superior e registro no Conselho da área.
As inscrições serão feitas entre os dias 30 e 31 de janeiro de 2020, das 7h às 12h, na sala da administração da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Ibiraçu, 26, Bairro Margareth, Nova Venécia.
O candidato deve acessar o edital do processo de seleção para ter acesso à ficha de inscrição e conferir a documentação exigida e a pontuação de cada título no processo seletivo.

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CONFIRA TODAS AS VAGAS

  • Clínico geral 
Carga horária: 24 horas semanais 
Remuneração: R$ 4.484,52 
Requisitos: Diploma de Médico e Registro no CRM
  • Clínico geral 
Carga horária: 12 horas semanais  
Remuneração: R$ 2.242,26 
Requisitos: Diploma de Médico e Registro no CRM
  • Clínico geral 
Carga horária: 40 horas semanais 
Remuneração:  R$ 7.109,60 
Requisitos: Diploma de Médico e Registro no CRM
  • Cardiologista 
Carga horária: 24 horas semanais 
Remuneração: R$ 4.484,52 
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
  • Cardiologista 
Carga horária: 12 horas semanais
Remuneração:  R$ 2.242,26
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
  • Ortopedista 
Carga horária: 24 Horas Semanais 
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
  • Ortopedista 
Carga horária: 12 horas semanais 
Remuneração: R$ 2.242,26
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho

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  • Dermatologista 
Carga horária: 24 horas semanais 
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
  • Neurologista
Carga horária: 24 horas semanais 
Remuneração: R$ 4.484,52
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
  • Neurologista 
Carga horária: 12 horas semanais
Remuneração: R$ 2.242,26
Requisitos: Diploma de Médico, Especialização na Função, Registro no CRM e comprovação da especialidade no Conselho
  • Terapeuta ocupacional 
Carga horária: 30 horas semanais 
Remuneração: R$ 1.391,29
Requisitos: Diploma de Terapêuta Ocupacional e Registro no Conselho 
  • Odontólogo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Remuneração: R$ 3.062,60
Requisitos: Diploma de Odontologia e Registro no CRO 
  • Farmacêutico 
Carga horária: 40 horas semanais 
Remuneração: R$ 2.800,09
Requisitos: Diploma de Farmacêutico e Registro no CRF  
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