12 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,5 mil

Esta semana reserva pelo menos 388 vagas entre os 12 concursos públicos abertos no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais do nível fundamental ao superior, com remunerações que podem chegar a R$ 9,5 mil.
Na região metropolitana da Grande Vitória, as seleções estão abertas nas prefeituras de Vitória, Serra, Cariacica e Fundão, com 249 oportunidades. No interior, só o concurso do município de João Neiva oferece mais de 100 vagas, as demais oportunidades estão nos municípios de Anchieta, Castelo, Aracruz, Ibiraçu, São Roque do Canaã, e Brejetuba.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
- Prefeitura de Vitória
- A Prefeitura de Vitória abre dois processos seletivos para a contratação de profissionais da área da saúde. As oportunidades para o concurso de médicos plantonistas já estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de janeiro de 2020. As outras chances são para os cargos de assistência de farmácia e cirurgião dentista. Para essas vagas as inscrições começam somente no dia 23 de janeiro e vão até o dia 2 de fevereiro de 2020.
- Como se inscrever: Os interessados podem se cadastrar no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline/
- Prefeitura da Serra
- A Prefeitura da Serra vai contratar 4 profissionais temporários que tenham o nível médio para o cargo de cuidador. Os selecionados vão atuar junto aos estudantes com deficiência nas unidades de ensino do município. A remuneração é de R$ 1.039, mais auxílio-alimentação de R$ 350, creditado em cartão alimentação.
- Como se inscrever: Os candidatos têm até as 17 horas do dia 23 de janeiro para se inscrever no site da Prefeitura.
- Prefeitura de Anchieta
- O município vai contratar 7 profissionais temporários para atuar na Secretaria de Educação. As oportunidades são para os cargos de instrutor de oficinas esportivas, de oficinas culturais, e de estudos especiais na Educação Integral e de Educação Empreendedora, além de psicólogo, assistente escolar e fonoaudiólogo. Os concorrentes aos cargos devem ter nível médio ou superior de ensino.
- Como se inscrever: Os interessados podem se inscrever na Secretaria de Educação, que fica na Avenida Rauta, 1025, Justiça I. O atendimento ocorre nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, das 8h às 13h.
- Prefeitura de Castelo
- Em Castelo, Prefeitura abriu um processo com quatro vagas para o cargo de operador de serviços de obras públicas. O período de trabalho é de 40 horas semanais com vencimento a ser recebido pelo candidato contratado no valor de R$ 662,33 mas complementação para salário mínimo, vale-feira semanal e vale-alimentação.
- Como se inscrever: As inscrições devem ser realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2020, das 7h30 às 13h, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Castelo.
- Prefeitura de Fundão
- A Prefeitura de Fundão anuncia a seleção de 108 profissionais que tenham ensino fundamental, médio/técnico e superior nas áreas exigidas. Há oportunidades disponíveis para os seguintes cargos administrador, pedagogo, analista jurídico, arquiteto, enfermeiro, médico veterinário, motorista, técnico em segurança do trabalho, entre outros. O salário oferecido varia de R$ 864,64 a R$ 3.892,95.
- Como se inscrever: Interessados poderão se inscrever até 14 de fevereiro de 2020 no site www.idcap.org.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 40,00 a R$ 60,00.
- Prefeitura de João Neiva
- João Neiva abre o concurso público com 107 vagas para diversos cargos de nível médio e técnico, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto de Previdência dos Servidores de João Neiva (Ipsjon). As chances são para profissionais como agente de defesa civil, agente fiscal de arrecadação, auxiliar de secretaria escolar, cuidador, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, motorista, entre outros.
- Como se inscrever: As inscrições poderão ser feitas das 12h do dia 22 de janeiro até às 20h59 do dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista. A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos.
- SAAE Aracruz
- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (SAAE), realiza o processo seletivo para os cargos de técnico em manutenção e operador de Etae, as inscrições podem ser feitas do dia 4 a 5 de fevereiro, para o cargo de agente administrativo, nos dias 6 a 7 de fevereiro, para pedreiro e motorista, nos dias 10 a 11 de fevereiro, já para auxiliar de serviços gerais operacional e artífice, no período de 12 e 13 de fevereiro de 2020. As
- Como se inscrever: Os candidatos podem se inscrever no Auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizado na Rua José dos Santos Lopes, 45, Bairro De Carli, Aracruz - ES. No horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h.
- Conselho Infantil de Ibiraçu
- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibiraçu abre o processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar com salário no valor de R$ 1.500. É necessário que o candidato more no município há pelo anos cinco anos e tenha escolaridade em nível médio, curso de informática básica, além de participação no Curso de Formação de Conselho Tutelar oferecido pelo COMCAIBIR.
- Como se inscrever: As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2020, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Assistência Social - SEMADH, que fica na Rua dos Curiós, s/nº - Bairro Ericina Macedo Pagiola. O atendimento é das 7h às 12h.
- Conselho Infantil de São Roque do Canaã
- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de São Roque do Canaã anuncia o novo processo seletivo para conselheiro tutelar. Para se candidatar, é necessário que os candidatos tenham Ensino Médio. O salário mensal é de R$ 1.170,04 e a carga horária a ser cumprida será como consta no edital.
- Como se inscrever: Interessados podem se inscrever até 30 de janeiro de 2020, das 08h às 11h e das 12h às 15h, presencialmente, no Protocolo Geral, no prédio da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, localizada na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho.
- Guarda Municipal - Cariacica
- A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. A remuneração será de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, com carga horária de 40 horas semanais. Para se candidatar, é necessário ter o ensino médio completo; idade entre 18 e 45 anos; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos.
- Como se inscrever: As inscrições podem ser feitas de 21 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020, no site www.ibade.org.br. A taxa de participação é de R$ 56.
- Prefeitura de Cariacica
- A Prefeitura de Cariacica abriu dois processos seletivos para contratar temporariamente 83 profissionais da área da saúde. Entre as vagas, 33 são para médicos com salário de R$ 2.576,04 para uma carga horária de 20 horas semanais. As oportunidades são para pediatria, neurologia, neurologia pediátrica, otorrinolaringologia e psiquiatria. O outro processo seletivo está aberto para cargos de enfermagem na área de vacinação, técnico em higiene dental, psicólogo, serviço social, farmácia, farmácia-bioquímica e odontologia especialista em paciente especial.
- Como se inscrever: Nesta seleção, as inscrições também são feitas pela internet, no site da Prefeitura de Cariacica, até as 16h do próximo dia 24.
- Câmara de Brejetuba
- A Câmara Municipal de Brejetuba abre o concurso público para o preenchimento de vagas para os cargos de auditor público interno, técnico administrativo, vigia e servente. Os contratados terão carga horária de 30 horas semanais, remuneração que varia de R$ 1.081,90 a R$ 5.016,37 e os requisitos para se inscrever são: Nível Fundamental, Médio e Superior.
- Como se inscrever: As inscrições podem ser realizadas até 14 de fevereiro de 2020 através do site da organizadora Instituto Ação, para se inscrever é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 60,00 a R$ 120,00.