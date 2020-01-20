Prefeitura da Serra abre seleção para cuidador

A remuneração é de R$ 1.039, mais auxílio-alimentação de R$ 350, creditado em cartão alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

De acordo com informações da prefeitura, após fazer a inscrição online, o candidato deverá imprimir a ficha de inscrição gerada pelo sistema, uma vez que esta deverá ser apresentada no ato da conferência/análise de documentos.