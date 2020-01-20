Prefeitura da Serra abre seleção para cuidador

A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. Além da escolaridade, o candidato precisa ter curso concluído com carga horária mínima de 80 horas, específico na área de cuidador para estudantes com deficiência.
A remuneração é de R$ 1.039, mais auxílio-alimentação de R$ 350, creditado em cartão alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até as 17 horas da próxima do dia 23/ de janeiro, no site da Prefeitura da Serra.
De acordo com informações da prefeitura, após fazer a inscrição online, o candidato deverá imprimir a ficha de inscrição gerada pelo sistema, uma vez que esta deverá ser apresentada no ato da conferência/análise de documentos.
O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e contratação dos profissionais.