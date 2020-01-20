Prefeitura de Cariacica vai contratar 50 guardas municipais Crédito: Prefeitura de Cariacica/ Divulgação

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Cariacica abre concurso com 50 vagas para guarda municipal

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. A remuneração será de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, com carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados devem ter o ensino médio completo; idade entre 18 e 45 anos; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos. O edital de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial de Cariacica desta segunda-feira (20).

As inscrições podem ser feitas de 21 de janeiro a 15 de março de 2020, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 56.

Podem pedir a isenção do valor os candidatos que são doadores de sangue, desempregados ou que recebem até um salário mínimo. O atendimento a esses candidatos será de 22 a 24 de janeiro de 2020, no Posto de Atendimento, que fica no Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica, Rua Antonio Leonardo da Silva, 43, Bairro Alto Lage. O posto funcionará das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o secretário de Gestão de Cariacica, Rodrigo Magnago, o concurso contará com seis etapas: provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico, investigação da conduta social e curso de formação.