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Provas em março

Prefeitura de Cariacica abre concurso com 50 vagas para guarda municipal

Candidatos precisam ter o ensino médio completo. Inscrições poderão ser feitas de 21 de janeiro a 15 de março de 2020

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 06:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 06:02
Prefeitura de Cariacica vai contratar 50 guardas municipais Crédito: Prefeitura de Cariacica/ Divulgação
Prefeitura de Cariacica abre concurso com 50 vagas para guarda municipal
A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. A remuneração será de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, com carga horária de 40 horas semanais.
Os interessados devem ter o ensino médio completo; idade entre 18 e 45 anos; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos. O edital de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial de Cariacica desta segunda-feira (20).
As inscrições podem ser feitas de 21 de janeiro a 15 de março de 2020, no site www.ibade.org.br. A taxa de participação é de R$ 56.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos que são doadores de sangue, desempregados ou que recebem até um salário mínimo. O atendimento a esses candidatos será de 22 a 24 de janeiro de 2020, no Posto de Atendimento, que fica no Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica, Rua Antonio Leonardo da Silva, 43, Bairro Alto Lage. O posto funcionará das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

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De acordo com o secretário de Gestão de Cariacica, Rodrigo Magnago, o concurso contará com seis etapas: provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico, investigação da conduta social e curso de formação.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de março. A previsão é de que o curso de formação comece no início de junho.
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