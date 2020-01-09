Prefeitura de Fundão abre concurso com 108 vagas

Prefeitura de Fundão divulgou edital de abertura de concurso público Crédito: Bernado Coutinho/Arquivo

A Prefeitura de Fundão , que fica no Norte do Espírito Santo , vai abrir concurso público com 108 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 3.892,95.

As chances são para cargos como condutor de ambulância, motorista, operador de máquina, assistente administrativo, cuidador de educação especial, intérprete de libras, técnico de enfermagem, técnico em edificações, administrador, analista de recursos humanos, médico e terapeuta ocupacional.

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As inscrições poderão ser feitas de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020, no site www.idcap.org.br.

A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental é de R$ 40, enquanto que para médio/técnico de R$ 50 e de ensino superior de R$ 60.

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Podem pedir isenção os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007.

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Os exames serão aplicados no dia 8 de março de 2020. Os inscritos para o cargo de procurador também farão prova discursiva.

Já a prova prática será aplicada para os candidatos às funções de condutor de ambulância, motorista profissional e operador de máquina (categorias I, II e II). Haverá ainda avaliação de títulos para todos os cargos de nível superior.

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