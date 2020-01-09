Prefeitura de Fundão abre concurso com 108 vagas

A Prefeitura de Fundão, que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 108 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 3.892,95.
As chances são para cargos como condutor de ambulância, motorista, operador de máquina, assistente administrativo, cuidador de educação especial, intérprete de libras, técnico de enfermagem, técnico em edificações, administrador, analista de recursos humanos, médico e terapeuta ocupacional.
As inscrições poderão ser feitas de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020, no site www.idcap.org.br.
A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental é de R$ 40, enquanto que para médio/técnico de R$ 50 e de ensino superior de R$ 60.
Podem pedir isenção os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007.
O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Os exames serão aplicados no dia 8 de março de 2020. Os inscritos para o cargo de procurador também farão prova discursiva.
Já a prova prática será aplicada para os candidatos às funções de condutor de ambulância, motorista profissional e operador de máquina (categorias I, II e II). Haverá ainda avaliação de títulos para todos os cargos de nível superior.
CONFIRA OS CARGOS
NÍVEL FUNDAMENTAL
- Agente Municipal de Defesa Civil
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 864,64 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Condutor de Ambulância
- Vagas: 7, sendo 1 para PCD
- Carga horária: Escala 24x72h
- Remuneração: R$ 1.002,35 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Motorista Profissional
- Vagas: 13, sendo 1 para PCD
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.002,35 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Operador de Máquina Categoria I (motoniveladora ou escavadeira hidráulica)
- Vagas: 3
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Operador de Máquina Categoria II (pá carregadeira ou retroescavadeira)
- Vagas: 3
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Operador de Máquina Categoria III (rolo compactador ou trator)
- Vaga: 1
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Assistente Administrativo
- Vagas: 20, sendo 1 para PCD
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.002,35 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Cuidador de Educação Especial
- Vagas: 5, sendo 1 para PCD
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 864,64 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Cuidador de Educação Infantil
- Vagas: 20, sendo 1 para PCD
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 864,64 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Educador Social
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.002,35 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Fiscal de Serviços Públicos
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.095,30
- Fiscal de vigilância sanitária
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.095,30
- Intérprete de Libras
- Vaga: 1
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.002,35 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Secretário Escolar
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.002,35 (com complementação até chegar a um salário mínimo vigente)
- Técnico em Contabilidade
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Técnico em Edificações
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Técnico em Enfermagem
- Vagas: 12, sendo 1 para PCD
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Técnico em Informática
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Técnico em Laboratório
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Técnico em Mecânica
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Técnico em Saúde Bucal
- Vaga: 1
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.196,85
- Administrador
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 2.286,69
- Analista Administrativo Financeiro
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Analista de Gestão Pública Programas Governamentais - Ciências Humanas e Sociais
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Analista de Gestão Pública Programas Governamentais Pedagogia
- Vaga: 1
- Carga horária: 40h
- R$ 1.810,37
- Analista de Gestão Pública Programas Governamentais Serviço Social
- Vaga: 1
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Analista de Recursos Humanos
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Analista Jurídico
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 2.286,69
- Arquiteto
- Vaga: 1
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 2.286,69
- Arquivista
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Assistente Social
- Vagas: 2
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Auditor Interno
- Vagas: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Contador
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 2.286,69
- Enfermeiro
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 2.983,62
- Enfermeiro
- Vagas: 4
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 2.983,62
- Engenheiro Civil
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Fisioterapeuta
- Vagas: 3
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Fonoaudiólogo
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Médico 40h
- Vagas: 3
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Médico Ginecologista Obstetra
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 20h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Médico Pediatra
- Vaga: 1
- Carga horária: 20h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Médico plantonista 12h
- Vagas: 5
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Médico Veterinário
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Nutricionista
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Odontólogo
- Vaga: 1
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 2.983,62
- Procurador Municipal
- Vaga: 1
- Carga horária: 20h
- Remuneração: R$ 3.892,95
- Psicólogo
- Vaga: 1
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 2.286,69
- Terapeuta Ocupacional
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 1.810,37
- Turismólogo
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.810,37